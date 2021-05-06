林鄭預告傳媒制度待完善　青研香港促設記者官方註冊制度

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-06 13:05

鑑於傳媒專業及媒體監管議題近日引起社會討論，青研香港在4月下旬進行的網上民調顯示，有60.9％受訪者認為傳統媒體（即廣播電視、電台和報刊）的資訊內容越來越不可信，另有61.6％受訪者不信任傳媒工作者的職業操守。 青研香港建議，政府應設立記者註冊制度，要求記者在政府部門或法定機構註冊，在處理註冊過程中，應綜合考慮申請人的能力和刑事紀錄等因素，並要求申請人簽署專業操守聲明，確保新聞從業者有足夠的能力和操守。

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青研香港於4月27日至5月4日期間，以「港人對香港傳媒生態的意見」為題發布網絡問卷，收集了逾1,808份有效回應。調查發現，有63.7％受訪者認為香港傳統媒體的質素正在惡化，而52.9％的受訪者認為傳媒質素下降，會令其減少收看傳媒資訊。

在監管傳媒方面，有61.7％受訪者認同制定記者的專業資格認證制度，63.1％的受訪者認為傳統媒體沒有受到足夠監管，亦有61.6％受訪者同意制訂加強監管和懲罰不良媒體的機制。

青研香港建議，政府應設立記者註冊制度，要求記者在政府部門或法定機構註冊，在處理註冊過程中，應綜合考慮申請人的能力和刑事紀錄等因素，並要求申請人簽署專業操守聲明，確保新聞從業者有足夠的能力和操守。（盧翊銘攝）

青研香港召集人陳志豪認為，結果顯示市民認為現時監管傳媒和新聞工作者制度存有漏洞，認同加強針對傳媒的監管，例如制定更專業化的記者認證資格，以及增加對不良媒體和不失報導的懲罰等，以提升傳媒的公信力和專業形象。

周浩鼎促政府盡快訂立假新聞法

青研香港顧問、民建聯立法會議員陳恒鑌指出，在修例風波期間，有自稱記者的人士在示威現場作出不當或非法行為，例如以言語侮辱警務人員、阻礙警務人員執法等，令部分市民對傳媒失去信心，認為加強監管傳媒生態是刻不容緩。

另一青研香港顧問、民建聯立法會議員周浩鼎認為，新聞自由雖然受到《基本法》第27條的明文保障，但亦不能夠「有權無責」，認為特區政府有必要盡快訂立假新聞法以作規管。

陳恒鑌指出，在修例風波期間，有自稱記者的人士在示威現場作出不當或非法行為，例如以言語侮辱警務人員、阻礙警務人員執法等，令部分市民對傳媒失去信心，認為加強監管傳媒生態是刻不容緩。（盧翊銘攝）

倡修改報刊註冊條例 成立法定機構監管報刊

青研香港建議，特區政府應著手研究修改《本地報刊註冊條例》和《報刊註冊及發行規例》，提升報刊的註冊門檻，如必須達到一定發行量，聘請一定數量的員工，必須提供真實的營業地址等才可獲准註冊，確保報刊不會被濫用；另一方面規定已註冊報刊須進行年檢，確保所登記的資料是準確和最新的。

青研香港又建議，政府應考慮成立法定機構，將報刊納入通訊事務管理局投訴投訴機制，以進行監管，而在處罰制度上亦應強化個人責任，除了針對媒體本身，亦應處罰作出不實報導的記者本人，對於頻繁作出不實報導的媒體和記者，政府或法定機構應撤銷其註冊。