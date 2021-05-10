01消息｜三類區議員料DQ　部分可寫「衰仔紙」辯解　遭起訴即停職

撰文： 吳仕瑜 最後更新日期： 2021-05-10 07:00

涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》本周三（12日）在立法會大會恢復二讀，預計今周便可三讀通過。據了解，政府目標在6月為區議員舉行宣誓儀式，如進度順利，最快在5月底進行；現傾向十八區區議會在同一日、同一地點，逐區集體宣誓。 會有多少民主派區議員被DQ，將成焦點。知情人士稱，有三種類別人士會被褫奪區議員資格，民政事務局局長徐英偉不排除行使追溯權，倘判斷某區議員過去言行有違宣誓內容，會以類似立法會或區議會選舉的做法，去信有關區議員要求解釋，再裁定是否褫奪資格。換言之，陷DQ危機者變相會收到「預告」訊號。

不排除追溯往績 多人陷DQ危機

知情人士透露，《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》預料本周通過後，民政事務局會馬上按條例內容敲定區議員宣誓安排。以目前形勢看，肯定有民主派區議員因而喪失資格，大致可分成三類別：

第一類別是政制及內地事務局局長曾國衞提及，在去年原定立法會換屆選舉中被選舉主任「DQ」（裁定立法會選舉提名無效）的4名民主派區議員，即東區區議員鄭達鴻、南區區議員袁嘉蔚、中西區區議員梁晃維、荃灣區議員岑敖暉。



袁嘉蔚、岑敖暉因參加去年六四集會案，被判非法集結罪成，判囚超過3個，即失去區議員資格；因民主派初選案被還押的梁晃維，日前已辭任區議員，只在初選案中獲保釋的鄭達鴻仍有區議員身份。

遭起訴人士即時停職 不可支薪

第二類別是民政事務局局長徐英偉因應通過後的公職人員宣誓條例，倘判斷某區議員不符合宣誓內容，會發信給當事人要求解釋，倘不信納有關解釋，便拒絕發出邀請出席宣誓儀式的信函，變相褫奪其區議員資格；

第三類別是在宣誓前遭律政司提訴的人士，會自動暫停區議員職務，期間不可參與區議會，不可支取薪津，不可行使區議員身份，倘法庭最終判罪成，即喪失區議員資格。

現時泛民初選案中，撇除鄭達鴻等4人，以及未被律政司提告的涂謹申、鄺俊宇，已遭起訴的區議員多達19人，倘自動暫停職務，即至少有19個小區的社區服務受影響。

涂謹申、鄺俊宇命運仍懸而未決

多名本土派區議員本牽頭在去年除夕成立「香港公民議政平台」，但先後有公民黨、民主黨區議員籌委以個人因素退出，民政事務局局長徐英偉其後更公開批評該平台「公然挑戰中央政府的底線」，屬「非法」，致該平台在臨門一刻煞停。按以上「第二類別」情況，可能有更多民主派區議員墮DQ邊緣。

此外，捲入泛民初選案而未被律政司起訴的民主黨涂謹申、鄺俊宇，以及其他曾被標籤為「反中」、「黑暴」的民主派區議員，能否逃過DQ大刀，仍是未知之數。

消息人士指，徐英偉倘判斷某區議員不符宣誓內容（真誠擁護《基本法》、效忠特區），會去信要求解釋，變相提供一個辯解機會，「你可當成類似『衰仔紙』嘅性質」，但當局會否信納，很視乎解釋的理據是否充分。

傾向十八區同日、同地點逐區宣誓

具體宣誓安排方面，消息人士透露，為壓縮時間及達一致性，傾向仿效問責官員及首長級官員宣誓方式，「一個batch、一個batch咁來做」，會邀請十八區區議會雲集一個地點，然後一區、一區地逐區宣誓，即監誓18次，目標一日內完成。如有人即場「玩嘢」，作為監誓人的徐英偉會在事後才宣布褫奪資格，以免阻礙宣誓進度。但該消息人士笑稱，「來得宣誓嘅，應該都唔會搞事，反而想快啲完成了咗件事。」