林鄭向檢疫戶發簽名感謝卡　正隔離荃威花園住戶發信︰望盡早獲釋

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-08 23:33

新冠肺炎疫情持續，政府日前宣布新措施，與變種病毒患者居於同一幢大廈的居民，不再需要隔離檢疫21日。上周被送往檢疫的東涌映灣園悅濤軒第11座近千名居民，今日（8日）獲安排離開竹篙灣檢疫中心。 有居民向《香港01》透露，離開隔離地點時，獲派發一張有特首林鄭月娥簽署的卡片，感謝他們的體諒及配合，卡上最後更呼籲居民接種疫苗。 不過感謝卡亦引起部份隔離人士不滿，在仍未「放疫監」的荃威花園R座女住戶發公開信，指所有荃威居民，尚未等到確切「放監」時間，卻先收到感謝卡。住戶希望能趕及在母親節，回家與家人團聚，共渡得來不易的母親節。

林鄭︰明白帶來不便及焦慮 感謝體諒及配合

有於竹篙灣檢疫中心檢疫的東涌映灣園悅濤軒第11座居民，於離開檢疫中心時獲發2包口罩，並有一張由特首林鄭月娥簽署的卡片。林鄭在該卡片上指出，政府為審慎起見，將與變種病毒患者同住一座大廈的居民送往檢疫，形容「政府不得不採取更嚴格的防疫措施」。卡上指，政府明白為受影響人士帶來不便及焦慮，並感謝居民的體諒及配合。卡片上最後更呼籲市民接種疫苗。

東涌映灣園悅濤軒第11座，於上月29日晚上被政府突擊圍封，當時近1,000名居民需要漏夜檢測，最後居民於上月30日被送往竹篙灣檢疫中心。期間有居民曾指，該檢疫中心無人回覆熱線電話，而竹篙灣檢疫中心亦疑因出現食物安全問題，一度只能以杯麵替代派餐。

▼4月29日，東涌映灣園第11座封區檢測，涉變種病毒個案▼

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荃威花園隔離住戶發公開信 望能盡早「放疫監」

一群仍在隔離營的荃威花園R座女住戶，以署名「一眾『在囚』隔離營的香港媽媽」，向特首林鄭月娥發表公開信。隔離人士指出，現在所有正在隔離的荃威花園居民，尚未等到確切「放疫監」時間，希望當局能高抬貴手，於今晚稍後或最遲明早放他們離開隔離地點，「好讓我們回家與家人團聚，共渡一個歡樂而得來不易的母親節！」

信中又指，隔離居民收到林太的感謝卡，「真是百般滋味在心頭！」由政府宣佈強制撤離一刻開始，所有居民承受前所未有的身心折磨！包括「走難式」收拾家當，極度混亂及漫長的撤離安排，「斷捨離」式同家人分開，以及營內非正常人可下咽的飯盒。荃威居民以頑強驚人意志，挨過集體食物中毒之苦，方等到政府恍然大悟更改檢疫政策。

▼4月30日，東涌映灣園第11居民須撤離檢疫▼