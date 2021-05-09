選舉改制︱白韞六：廉署設小組跟進　將向新增團體做好防賄教育

撰文： 林劍 袁澍 最後更新日期： 2021-05-09 12:24

廉政專員白韞六今日（5月9日）早上於商台節目上表示，今年首季涉及建造業貪污投訴按年倍增1.2倍，主要涉及分判商或工頭向求職者索取「介紹費」，呼籲工友不要啞忍，遇到以上情況盡快舉報。 他又提到，新選舉制度下有大量新增界別，相關的團體過往從未參與選舉，會加強教育工作，讓這些參選人、助選團知道如何防賄，確保公平、公正、透明地選出候選人。

回應破案率低：貪污案不同其他刑事案件

白韞六指，本港去年貪污投訴數字整體下跌16%，估計是因為疫情導致經濟活動減少，市民關注點轉向抗疫，但隨著疫情改善、經濟活動恢復，今年首季投訴數字已按年回升11%，當中建造業個案大幅上升120%。他指，這些個案主要涉及分判商或工頭向求職者收取賄款或「介紹費」，估計與失業率高及職位少有關，廉署已採取行動，與承建商及分判商溝通，希望工友不要啞忍，向廉署舉報。

白韞六指，廉署較早前請聘獨立顧問公司做民調，顯示有98%受訪市民支持廉潔社會、93%人支持廉署工作，令人鼓舞；市民對貪污的容忍度，在10分只有0.4分，接近零容忍。

至於調查結果提到，部分受訪者認為廉署破案率低，白韞六認為指這可能是受報道影響觀感。他解釋，調查貪污案件十分困難，與其他刑事罪行不同，因為付錢及收錢雙方通常都「滿意」結果，案件很多時沒有受害人，也沒有犯罪現場。但他指，即使廉署覺得投訴證據不足，都會交由審查貪污舉報諮詢委員會（成員包括警務處處長和律政司司長等）審視，認為廉署不會隻手遮天。

根據國際評級機構「透明國際」的數字，香港去年在全球180多個國家或地區中，廉潔指數排11位，比2019年上升5位，白韞六形容這十分厲害。他強調，特首從未干預廉署的調查工作。

▼選舉修例草案重點▼

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稱將與新選舉界別溝通、做好防賄教育

本港選舉制度將會大幅改動，白韞六指，新制下有許多新界別參與選委會、立法會選舉，有很多人以往從未參與選舉，可能對相關法例不熟悉，廉署已在做準備工夫，找了一些基本資料，待法例通過後，他們就會做一些預防工作，向相應團體、助選團、候選人、機構等做好防賄教育工作，不會考慮對方是什麼派別。近年選舉中，曾接獲以武力、威嚇、欺騙手法影響投票的投訴，白韞六期望往後的選舉不會再出現。

白韞六指，因應新制下公開煽惑他人不投票、投無效票也是刑事罪行，廉署有新的罪行需要跟進，這是新領域的工作；廉署有需要的話會向律政司了解，亦會向市民解釋。他又提到廉政公署會對新的界別有一些紀錄指引，並進行宣傳教育，在執法會全面配合。

元朗7.21襲擊事件中，前立法會議員林卓廷被控披露受查人身份罪，白韞六否認案件涉政治目的，強調做調查時不會理會當事人背景，他們已明表對7.21事件會嚴肅跟進，詳情不可透露，但重申受查人身份保密非常重要，廉署會公正、不偏不倚工作。

至於《國安法》下對廉署工作有何影響，白韞六表示，與警隊國安處一向有工作上的交流，但兩者執行法例的範疇不同，認為不會有問題。