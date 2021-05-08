選舉改制｜林鄭訪問「世侄」葉傲冬　批區議會極度政治化及反政府

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-05-08 12:46

在選舉改制後，選委會將增至1500人，其中新增的界別包括各區分區委員會及地區撲滅罪行委員會、防火委員會委員的代表。 特首林鄭月娥昨（7日）在主持的節目《選委界別分組面面觀》上，訪問民建聯副秘書長、油尖旺南分區委員會委員葉傲冬。節目甫開首，林鄭以「世侄」稱呼對方，並稱因為過去與葉的父親、前區議員葉國忠，以及葉的伯父、行會成員葉國謙多次合作，不論在民政或地區工作，「都係向佢哋兩位學習」，自己可謂「睇住葉傲冬長大」。 林鄭在節目上指，現時的區議會政治化，因此政府委任地區組織加入選委會，可加入多元地區聲音。葉傲冬則認為，加入156個地區組織成員有助將民間聲音帶入立法會，讓政府更易掌握民情。

批區議會政治化 委任地區組織可加入多元地區聲音

林鄭在節目上說，得知葉傲冬由細至大都跟爸爸做地區工作，問對方認為地區工作要有何價值觀才會成功。葉傲冬回應說，「父親教落做區的第一天條，就係點樣幫街坊解決問題」。

林鄭稱，現時的區議會政治化及反政府，因此政府委任地區組織加入選委會，可加入多元地區聲音。葉傲冬則認為，加入156個地區組織成員有助將民間聲音帶入立法會，讓政府更易掌握民情。

林鄭在訪問中又重提體演文出界的議席被削，由60席大減至30席，她稱明白文化界的不滿，但強調政府重視文化藝術發展。林鄭指，現時正研究如何連接油尖旺區內的3所博物館，包括藝術博物館，以及未開放予公眾的M+藝術館及香港故宮文化博物館。葉傲冬建議可透過九龍公園作為天然屏障，建設相應設施，方便市民出入。

在另一集節目上，林鄭訪問了香港旅遊發展局主席彭耀佳，彭耀佳指，旅遊業界受疫情影響下，生計大受影響，林鄭認為與新加坡的旅遊氣泡計劃是業界的曙光，又相信疫苗的普及能有效控制疫情。

在新制度下，旅遊界的選委席位被削一席，彭耀佳指業界雖然感到失望，但亦理解政府的決定，又期盼選舉改制可以使香港進步。