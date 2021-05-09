教協馮偉華：不派人選教育界選委無懸念　立會未定　最快9月扑槌

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-09 14:35

新選舉制度下，負責選出特首及產生立法會議員的選舉委員會增至1,500人，多個原本被視為民主派「票倉」的界別分組有大改動，其中以往分別佔30席的教育界及高等教育界將合併，並減至30席，由個人票轉為團體票。 教協會長馮偉華接受查詢時表示，暫未決定會否派人參選，預料在暑假後或到9月才有決定，但直言不派人參加選委會選舉已「無懸念」，因改制後基本上是零勝算。 馮偉華指，新選舉制度不民主、關卡重重，參選人需取得5大界別選委提名，亦要接受資格審查委員會篩選，故會考慮是否要接受不合理的制度。

修改《基本法》附件一、二後，教育界與高教界合併為30席，16席是當然委員，包括11間大學校長及5個辦學團體代表，餘下14個席位由教資會撥款資助的高等教育機構，或完全由政府維持和管理的學校等投票產生。

教協會長馮偉華表示，教協不派人參加選委會選舉「毫無懸念」，因為該界別新增多名當然委員，同時由個人票轉為團體票，基本上是零勝算。

至於立法會方面，雖然教育界仍保留個人票，但他認為新制度不民主，參選人需取得名選委會五大界別、各2至4張提名，同時要接受資格審查委員會的篩選，故要考慮是否接受不合理的制度，以及進入議會後是否仍有發揮空間。馮偉華強調，要再與其他會員討論，亦會與其他泛民組織溝通。

全國政協副主席梁振英在Facebook引述傳媒報道教協稱「未必派人出選」，指教協在上月會員大會抽起派人出選立法會的議題，當時已「批死教協棄選」。（資料圖片）

梁振英：早已「批死教協棄選」

全國政協副主席梁振英今早（9日）在Facebook發表多個帖文談論教協，其中引述有傳媒報道教協稱「未必派人出選」。他稱教協在上月會員大會抽起派人出選立法會的議題，當時已「批死教協棄選」，又認為教協作為政黨，刑責風險太大，「教協頭頭都是眉精眼企的世界仔」。梁振英更指，聽說教協當中有人要移民。

馮偉華稱不評論梁振英言論，但強調教協早前進行的調查發現，四成受訪教師有意離開本港教育界，其中不少屬中高層教師，他擔心會出現斷層情況，亦憂慮會影響教育質素。