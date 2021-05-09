胡耀昌、連桷璋辭任大埔區議員　胡嘆議會空間被徹底封堵

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-09 23:18

新民主同盟胡耀昌今天（9日）在社交網站發文，宣布辭任大埔區議員，於本月11日起生效，並同時退出新民主同盟。胡耀昌在文中指出，議會空間已被徹底封堵，已無法履行其從政抱負，「縱有萬般不甘，也得承認過去的代議士時代經已終結」。

大埔區議員胡耀昌（資料圖片）

形容告別是「極其痛心的抉擇」

曾擔任范國威議員助理的胡耀昌指，自己於2012年起擔任議助，從區議會一步步踏進立法會辦公室，其後立志參選，從政至今已九個寒暑，佔去其人生一大部分，形容此刻告別是「極其痛心的抉擇」。胡耀昌認為在目前形勢，議會空間已被徹底封堵，再無法履行其從政抱負，「縱有萬般不甘，也得承認過去的代議士時代經已終結」。

胡耀昌指，能夠以民選議員身份，為大埔、為香港、為其出生及成長的地方服務，他會終身以此為榮，「縱卸去議員身份，我永遠是一位香港人，我會繼續以其他方式，為香港留一口氣、點一盞燈」。

胡耀昌感謝新富區居民的支持、鼓勵、質疑或批評，形容這些都是他每天努力工作的動力，「我永遠記得勝選當晚，你們即興自創口號，使我感動落淚的一幕，我永遠記得20191124我們一起打了美好的一仗。所以我更要向你們道歉，我未能滿足每一位的期望，但我仍然堅信，來日我們能一起完成未竟之志。」

胡耀昌於2019年出戰大埔區議會新富選區，以4,435票擊敗取得3,424票的經民聯羅曉楓，當選大埔區議員。

胡耀昌(李穎霖攝)

大埔廣福及寶湖選區區議員連桷璋晚上亦宣布辭職，他上載母親節街站相片，形容是他作為議員身份的最後一個活動。他感謝選民及大埔居民支持，「你哋每一個人，我有感受到你哋嘅關心、期待同支持，好珍惜我哋有一齊奮鬥過嘅日子」，又說：「我仍然想呢個社區可以繼續行落去，或辭職或宣誓，都唔係一個易做嘅決定，如果可以，希望大家支持會留低嘅議員們。」