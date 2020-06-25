民主派初選︳新同盟范國威譚凱邦同區再選　任啟邦初戰區議會議席

立法會選舉9月舉行，民主派率先於下月11及12日舉行初選。新民主同盟今日（25日）宣布派出4人參選立法會，分別是於新界東補選勝出但因選舉呈請再失議席的范國威，連同區議員黎銘澤在同一名單參選新界東，上屆因家人因素退選新界西的譚凱邦原區再選，而首次不以樁腳身份助選的任啟邦，將挑戰區議會（第一），即由區議員互選產生的議席。

新民主同盟今日（25日）在大埔宣布派人參加民主派初選及考慮參與9月的立法會選舉。（新民主同盟facebook直播截圖）

范國威指，新同盟參加民主派初選，要彰顯香港人要為香港的制度優勢奮鬥。他指，港版國安法即將通過，過去一年目到示威者敢於挑戰政府，民主派希望藉立法會爭取過半數議席，向港府施以最大壓力，回應五大訴求。他指，新同盟一直深耕細作，又以議會抗爭阻擋惡法通過，永不言棄。黎銘澤表示，民主派盡力在《基本法》的權力下，並以議會抗爭，爭取五大訴求。

本身是區議員多年的任啟邦表示，大埔是其從政入門的地方，他由2003年起一直擔任區議員。他批評區議會由民主派主導後，職能一直被政府矮化。他一旦當選，將在立法會內進行區議會條例的改革，爭取區議會應有的權力。

譚凱邦指，他欣賞新民主同盟在本土議題有研究，亦有站出來發聲，希望為新同盟取得更多議席，亦為民主派取得過半數議席。他提到，民主派取得過半數議席之後，可重新修改議事規則，取得立法會行政管理委員會的主導權，又可成立獨立調查委員會等。他強調，立法會的議事堂有不少前警察保安及親建制派的立法會秘書長陳維安，會追究他們在議會衝突中的責任。

范國威、黎銘澤及譚凱邦將參加下月民主派初選。任啟邦的議席由於是區議員互選所產生，民主派沒有為該議席舉行初選。