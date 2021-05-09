35+初選案｜王百羽辭元朗區議員　任期上周完結　初選拍檔已離港

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-09 18:41

因去年參加民主派35+初選案被還押的元朗天恒選區議員王百羽，已辭去區議員一職。根據元朗區議會網頁顯示，王百羽的任期至2021年5月4日，其Facebook專頁最後一次更新是今年3月，指專頁暫停更新。

根據元朗區議會網頁顯示，王百羽的任期至「2021年5月4日」。（元朗區議會網頁截圖）

王百羽與李軒朗去年合組名單，報名出戰立法會「超級區議會」功能界別。王百羽在民主派初選中取得逾7萬票，僅次取得26萬票的民主黨鄺俊宇及近12萬票的岑敖暉，得票排名第三。

政府在提名期完結後宣布押後選舉，已報名的參選人可獲政府發還已使用的選舉開支，其中王百羽名單的選舉總開支出約為489萬元，當中450萬元由創作公司「U Made This」捐贈，被質疑屬「天價」開支。警方在去年11月以涉嫌串謀詐騙，拘捕王百羽、李軒朗及公司「U Made This」前董事陳梓謙。

李軒朗日前發表聲明，稱已經離開香港，形容是「悲痛至極的下策」，但未有透露所在地點。

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5名正被還押民主派辭任區議員

初選案中，除了王百羽外，已有5名正被還押的民主派辭去區議員職務，包括中西區梁晃維、觀塘區李嘉達、荃灣區譚凱邦、北區林卓廷及西貢區范國威。

《香港01》正就相關事宜向民政事務總署查詢。