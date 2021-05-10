35+初選案｜徐子見辭任東區區議員　六年前空降「拔樹根」最經典

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-10 15:26

因初選案被還押的徐子見今天（10日）在Facebook發文，指已向民政事務總署署長謝小華遞信，正式辭任東區漁灣選區區議員一職，5月10日生效。

徐子見（江智騫攝）

稱從政六載貫徹初衷 只望下情可上達

徐子見以《閃閃漁火徐徐別過》為題撰文，指自己已在荔枝角收押所一段日子，「人在斗室，遙望鐵窗，前路迷霧難辨方向」，無法履行議會職務，遑論兌現服務市民的承諾，經過反覆思量，認為別無他選，決定辭任漁灣區議員一職。

徐子見回顧從政歲月，指自己由一個素人走來，有幸得漁灣區選民信任，給予他機會在漁灣邨服務，積極參予區內建設，貢獻所長，「在千多個日子裡，與街坊相見相識到相知，對議會運作邊學邊做邊改進，於天橋下、公園內、路兩旁，一步一腳印，處處是回憶。」又指他與辦事處同事、義工攜手合作，竭力修繕漁灣風光，各人全情投入、不為掌聲，只為貫徹初衷，成為政府與市民的一道橋樑，令下情可上達，協助制訂公共政策，改善民生。

徐子見慨嘆告別議會屬情非得已，感謝市民多年來對其支持和鼓勵，「依依話別，懇情大家見諒。在此，衷心感謝各位多年來對我的支持和鼓勵。祝願大家保留一點真！保存一點心！」

2015年區議會選舉，徐子見以「傘兵」姿態出戰東區漁灣選區，他在提名期最後一天報名出選，最終取得2,026票，擊敗在當區盤踞多年的時任民建聯立法會議員鍾樹根（圖）。（資料圖片）

2015年區議會選舉，徐子見以「傘兵」姿態出戰東區漁灣選區，他在提名期最後一天報名出選，最終取得2,026票，擊敗在當區盤踞多年的時任民建聯立法會議員鍾樹根，「拔樹根」一戰成為區議會選舉其中一場經典戰役。徐子見在2019年區選角逐連任，取得3,814票成功連任。徐子見於去年出戰民主派港島區初選，取得7,974票，得票排名第五，未能入線。