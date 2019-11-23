【區議會選舉】經典戰役：徐子見看準弱點　鍾樹根「連根拔起」

今屆區議會選舉各區均有最少兩個人參選，破天荒沒有自動當選的「白區」，加上反修例風波令香港局勢惡化，選情備受關注。雖然有人認為區議會選舉與整體政治局勢關係較疏離，但翻查歷史，原來區選戰果已多次左右政治大勢走向。 《香港01》為大家「回帶」區選五場經典戰役，且看哪一幕今年有機會重演。

2014年雨傘運動之後，不少傘兵落區參選2015年區議會選舉，當中有失望亦有驚喜。最為人津津樂道的是漁灣選區選戰，由「傘下爸媽」徐子見挑戰民建聯鍾樹根，完成「大衛戰勝哥利亞」的精彩戰役。而擊倒巨人的過程中，原來徐子見很有策略。

鍾樹根在1991年已擔任柴灣北選區區議員，1994年起重劃選區之後，在漁灣選區未逢敵手。（資料圖片）

鍾樹根未逢敵手 泛民放棄挑戰

鍾樹根在1991年已擔任柴灣北選區區議員，自1994年起重劃選區之後，在漁灣選區未逢敵手，無論泛民派誰參選都失敗，迫得泛民放棄挑戰，2003及2011年鍾樹根均在無對手之下自動當選。

徐子見最後一天報名 僅稱不希望自動當選

2015年10月15日，區議會選舉提名期最後一天，鍾樹根遇上久違了的對手，他不是泛民政治明星，而是寂寂無名、佇着拐杖，背着背囊，怎樣看都沒有殺傷力的徐子見。

徐子見是傘後組織「傘下爸媽」的成員，該組織主張以較溫和路線支持2014年雨傘運動。徐子見報名參選時，亦自稱是「小企業經營者」，只是因為不想看到鍾樹根自動當選，自己又曾在柴灣上學，較認識該區，於是才在最後一天遞交提名。

徐子見選前每日在漁灣選前擺流動辦事處，當選後一時間未有實體辦事處，要在路邊擺「外勤辦公室」。（資料圖片）

距選舉6星期始落區 看準對手分身不暇

政治素人徐子見臨陣磨槍，距離選舉亦只有六個星期時間，徐子見卻以與新丁身份不相稱的策略攻破這座看似固若金湯的城堡。

原來鍾樹根與不少立法會、區議會「雙料議員」一樣，未能全數時間投入區議會工作，在選舉前辦事處每天只開放5小時，而鍾樹根在提名期完結後首兩周只出現過兩次。

「流動辦事處」每天擺檔 收街坊意見

徐子見看準鍾樹根這項弱點，每天在區內「擺檔」，設立「流動辦事處」，每天聽取區內居民意見。結果徐子見以2026票擊敗取得1863票的鍾樹根，造就民建聯以至建制派在2015年區議會選舉最大敗仗。

鍾樹根敗選更影響2016年立法會議員選舉，他只能排在名單第二名，最後爭取連任失敗，兩年內連失區議員及立法會議員資格，可謂「連根拔起」。

徐子見今屆在漁灣區爭取連任，對手有民建聯、工聯會的劉堅，以及報稱獨立的蔡翠雲。

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