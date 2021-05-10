林鄭稱建制非保皇黨　問會否提名非建制　陳家駒：最重要愛國愛港

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-10 21:25

特首林鄭月娥在節目《選委界別分組面面觀》訪問建造業議會主席、工程界當然選委陳家駒，她問對方會否提名過往不太支持政府或與政府立場不是太一致的人，陳指最重要視乎參選人是否愛國愛港，及過往不支持政府時是否有理由。

指建制反對天價天橋：其實真係唔係保皇黨

選舉改制後的選委會，工程界依舊設三十席，其中15席由指明職位的人擔任當然選委，包括工程師學會會長、機場管理局董事會主席、顧問工程師委員會主席等。林鄭稱，新的選委會無可置疑地反映工程界的意見，又問到對方會否提名過往不太支持政府或與政府立場不是太一致的人。

陳家駒指參選人須愛國愛港，過往反對政府時是有理由的，「最重要這位朋友是否愛國愛港，過往不支持政府的理由在不在，是否為事件而提出意見，這是最大考慮」。林鄭續指，有人說立法會的建制派「其實真係唔係保皇黨」，例如過往政府欲建築高價天橋，建制派也不支持。

林鄭在節目訪問遠東發展執行董事、大股東邱達昌女兒邱詠筠

林鄭在節目訪問遠東發展執行董事、大股東邱達昌女兒邱詠筠，邱指出酒店界選委由17席減至16席，認為即使減少一席，仍能充分向政府表達業界想法，希望選委能成為業界與政府之間的橋樑。林鄭稱在疫情初期，政府不斷聯絡酒店，希望酒店借出作檢疫之用，惟在去年一、二月時，相關工作十分困難，因當時仍有「黑色暴力」，「酒店好驚俾人搞」。