全國青聯成第五界別選委　林鄭：反映中央非常重視青年意見

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-05-10 22:49

特首林鄭月娥今天（10日）晚上出席香港政協青年聯會七周年會慶暨第四屆執委會就職典禮，她致辭時稱，選舉改制後，第五界別分組涵蓋全國青聯香港委員，可見中央和特區政府都是非常重視青年的意見，她希望未來的選舉委員會更加能夠代表青年的聲音。

行政長官林鄭月娥出席香港政協青年聯會七周年會慶暨第四屆執委會就職典禮

林鄭致辭時稱，香港政協青年聯會於2014年成立，會員是以現任港區全國各級政協青年委員為核心，並廣泛吸納了企業家、專業人士、社團領袖等優秀的青年人才，組成一個展現愛國愛港情懷、以服務國家和香港為宗旨的青年團體，聯會成立以來，一直都致力為青年搭建活動的平台，培養愛國愛港的參政議政人才。

林鄭指，在疫情期間，聯會帶領青年義工在社區向基層的人士派發防疫物資，展現對於弱勢社群的關愛，亦體現了同心抗疫的精神，在社會議題上，聯會亦都是勇於發聲，全力支持特區政府依法施政，對於聯會過去七年的貢獻，林鄭代表特區政府表示肯定和感謝。

林鄭稱，香港過去兩年面對不同的挑戰，隨着《國安法》的實施以及選舉制度得以完善，「一國兩制」重回正軌，香港社會可望回復安全、穩定，大家可以重新聚焦發展，又稱選舉改制後，第五界別分組涵蓋全國青聯香港委員，可見中央和特區政府都是非常重視青年的意見，她希望未來的選舉委員會更加能夠代表青年的聲音，「我期望與香港政協青年聯會攜手合作，為香港青年開創更廣闊的發展空間，同時推動香港更好融入國家發展大局。」