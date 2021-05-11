政壇諸事町︱林鄭見記者全程「置中」　拆解徐英偉「被隔離」之謎

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-11 16:01

特首林鄭月娥今日（11日）出席行政會議前公布，破天荒出資購入東京奧運轉播權，交由5間本地電視台免費轉播。消息固然重磅，但記者會期間有一個細節亦相當值得留意。 事緣林鄭月娥今日連同民政事務局局長徐英偉、食物及衞生局局長陳肇始見記者，徐英偉回答問題期間，沒有走到台前，只在一旁「揸咪」回應；林鄭則全程「置中」，與以往安排似乎不同，究竟有何原因？

林鄭曾「讓位」予陳茂波發言

行政會議逢星期二召開，特首林鄭月娥出席行會前，會舉行例行記者會回應傳媒提問，一般是站著發言，與其他特定議題記者會坐著發言不同。若當日有特定議題需公布或回應，林鄭會帶同相關司局長一同出席，並站在身旁約一、兩步距離，該名官員發言或回應記者提問時，通常都會走到講台前發言。

過去一年半疫情肆虐，陳肇始多次陪同林鄭出席行會前見記者環節。去年3月3日，陳肇始代林鄭回應滯留湖北港人包機安排時，也有走到台前發言；在同日，時任政制及內地事務局局長聶德權發言時，同樣有走到台前。

又例如去年3月10日，財政司司長陳茂波隨同林鄭回應美國金融市場震盪時，走到台前表明政府正密切監察市場狀況，呼籲投資者適時留意風險。陳茂波當時主體發言一次，回答問題兩次，全部都走到台前，林鄭則讓出位置，站在旁邊。

今日記者會期間，陳肇始、徐英偉都站在林鄭身後至少三、四步距離的後方，貼近後方佈景板的位置。徐英偉簡短回應有關區議會的問題時，沒有走到講台前，而是獲安排以另一支麥克風發言，「原地」發言。

政府中人：疫情需要 特首戴口罩講嘢好辛苦

官場一向講究政治排位，不論官員進場、座位、站位均有精心安排；正如美劇《House of Cards》所言，「權力就像房地產，位置就是一切。離中心愈近，你的房產就愈值錢。」尤其今日所公布的，是政府購入東奧轉播權的重磅消息，林鄭又花大篇幅解釋政府工作，林鄭今次一改以往做法，全程「置中」，是否有政治象徵意義呢？

有政府中人指，今次確實是新安排，原因是近日特首經常要公開發言，而且要交代的事情也多，發言時間會較長：「見已經打晒針，戴住口罩講嘢咁耐都好辛苦，所以決定除口罩講。」由於特首除下口罩，所以安排局長站位時，也要求他們站遠一點，保持社交距離，而且拿另一支麥克風給他們，「希望都盡量注重衞生，呢個係近日嘅特別安排」，強調沒其他政治考慮。