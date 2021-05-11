強制外傭打疫苗引外交風波　林鄭終擱置　惟全港外傭需第二輪強檢

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-11 12:40

港府上月底（4月30日）宣布正研究外傭在申請工作簽證及續約前需強制接種疫苗，勞工及福利局局長羅致光一度稱措施非苛刻要求，外傭「可以選擇唔喺香港做嘢」，引起社會廣泛關注，更被菲律賓外長洛欽質疑措施帶有歧視成份。 事隔逾一周後，港府「撤回」措施，特首林鄭月娥今（11日）宣布，經評估公共衞生需要及考慮社會意見後，不會要求外傭申請工作簽證及續約前需接種疫苗。

第二輪強制檢測延長兩星期

林鄭月娥出席行政會議前表示，經評估過公共衞生需要，各地政府均以自願接種為原則，昨日勞福局局長羅致光亦會見印尼和菲律賓駐港總領事商討，考慮到近日僱主、僱員反應和社會意見後，不會推行有關規定。

林鄭指，早前完成的外傭強制檢測，有超過34萬人接受檢測，約4萬名完成接種疫苗的外傭獲豁免，兩個數字合共38萬人，強檢找出3宗有關連的感染變種病毒個案。

▼第一輪外傭強制檢測大排長龍情況▼

林鄭又說，為以策安全，將安排外傭進行第二輪強制檢測，已經完成接種疫苗的外傭繼續可獲豁免。鑒於人數眾多，第二輪強檢期限將由第一輪的9日，延長至不少於兩個星期，當局將在星期六發出公告，並在本月30日前接受檢測。

被問到早前公布有關建議是否過於草率，林鄭月娥稱，公共衞生工作與一般醫學治療不同，公共衞生需要「摸黑」進行，涉及整個社會，要審慎進行。她強調，政府要走在疫情前，當變種病毒首次在社區出現時，社會非常緊張，政府需要更嚴格地處理。