東京奧運｜資深製作人：政府只買轉播權　電視台租衞星已斥資千萬

撰文: 梁煥敏 最後更新日期: 2021-05-11 19:01

港府「請客」購買東京奧運轉播權,並安排予本港5間持牌電視台,包括無綫電視、ViuTV、奇妙電視、有線電視及Now TV,轉播奧運賽事,並必須播放有香港運動員的目,電視台則自行製作相關節目,廣告收益毋須與政府分賬。 有資深電視製人表示,港府為奧運播放只購入播映權,但電視台節目的製作成本高,保守估計要動用過千萬,「單單是租用衛星轉播,已經要花上千萬元。」他亦透露,專業旁述的薪金同樣不菲,每小時數千元起跳,加上播放時間長、廣告收益有限下,相信電視台有機會要「蝕住做」。

有資深電視製人表示,港府為東京奧運播放只購入播映權,但其製作成本高,分分鐘要「蝕住做」。(路透社)

行政長官林鄭月娥今日(11日)宣布,政府已購入東京奧運轉播權,交予本港5間持牌電視台,包括無綫電視、ViuTV、奇妙電視、有線電視及Now TV,直播及轉播賽事,當中必須播放涉及香港運動員的賽事,收費頻道需於網上平台免費播放賽事,主要是讓市民免費收看奧運賽事。她形容今次是首次做法「破格」,但不透露金額。她又指,電視台需自行製作相關節目,廣告費收入不用與政府分賬。

行政長官林鄭月娥今日(11日)宣布,政府已購入東京奧運轉播權,交予本港5間持牌電視台,包括無綫電視、ViuTV、奇妙電視、有線電視及Now TV,直播及轉播賽事。(盧翊銘攝)

有資深電視製人表示,港府為奧運播放只購入播映權,但要製作轉播節目的製作成本高,保守估計要動用過千萬,加上廣告收入並不算豐厚,極有可能要「蝕住做」。他解釋,製作奧運節目人力物力相當多,加上時間長,是一件「艱巨任務」,港府只是花一筆款項購買轉播權,但「下欄」相當多,「單單是租用衛星轉播,已經要花上千萬元,好貴成本㗎!」

此外,節目的播放時間長、日數多,當中的租場拍攝、主持、專家旁述費,製作組成本等相當多及複雜。該名製作人以旁述為例,每個旁述專家基本都每小時收費6,000元至8,000元,「星級」的旁述則為1萬元,每個項目每場賽事花上多個人手,倘派員到現場採訪,每個工作人員平均要花15萬出差費,保險、費用更難以估計。

他又說,港府列明相關製作要由電視台負責,若有工作人員到外地發生意外、確診,港府未必要承擔責任,「而家連日本都入唔到境,要攪都煩同唔知處唔處理,簡單製作都幾千萬先做到,TVB上屆正常咁做都蝕2億啦!」對於電視台而然,播放奧運絕非「著數」,有機會較本身的製作節目支出更多。

▼東京奧運倒數100日▼

+ 11 + 11 + 11

三個負責轉播奧運的電視台,對港府以公帑購買轉播權表示歡迎。

無綫電視發言人表示,無綫電視與各本地電視台將作實時轉播,讓市民可透過本港電視頻道觀賞香港運動員於東京奧運的努力成果,又指公司擁有多年轉播奧運及大型體育盛事經驗,將一如以往以專業團隊及資源直擊東京賽事實況。

ViuTV及Now TV發言人則說,歡迎政府取得東京奧運會的播放權,市民可以透過 ViuTV、Now TV、Now E及各相關平台欣賞到今屆奧運會,有關播放的詳細安排,我們會盡快作出進一步的公布。另外,奇妙電視將安排於旗下77台香港開電視及76台香港國際財經台轉播,同時邀請專業嘉賓評述,冀與觀眾一同見證中國及香港運動員參賽的每一個精彩時刻;有線發言人則指,旗下體育台 、Sports Plus 1、Sports Plus 2或Sports Plus 3轉播相節目。