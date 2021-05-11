政壇諸事町︱何啟明等開區會飲紅酒　民建聯稱涉違《區議會條例》

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-11 20:38

深水埗區議會今早（11日）召開大會，由建制派組成的深水埗監察在facebook發帖稱，區議員周琬雯、劉偉聰、何啟明及伍月蘭在開會期間飲紅酒，涉嫌違反《區議會條例》。 民建聯深水埗區議員劉佩玉指，她們在會上曾向主席楊彧投訴，但卻獲回覆指「自己睇唔到」，而及後提出的臨時動議亦未有機會表決，對此感到遺憾。

劉佩玉指出，今早開會前已見到何啟明桌上放有一枝紅酒，而在開會後不久，周琬雯、劉偉聰、何啟明及伍月蘭已開始飲酒。她隨即向楊彧作投訴，但對方卻不予理會，並指自己看不到有關過程，不會作出阻止。

劉佩玉稱，相關行為已涉嫌違反《區議會條例》第15條（2），即「如果出席或旁聽區議會會議的人士的舉措妨礙會議正常進行，主席可對其作出警告；經警告無效，主席可勒令其離開會場」，另外亦涉嫌違反《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》。

劉佩玉說，民政專員在會上亦表明議員開會不應飲用酒精類飲品，認為已反映政府立場。她續指，劉偉聰及後在會上承認有飲酒，並就此致歉，但何啟明卻只敷衍了事。劉佩玉與黨友何坤洲兩人曾在會上提出臨時動議，對有關飲酒行為及楊彧處理手法感到遺憾，但最終卻不獲處理及表決。

被指開會期間飲酒的伍月蘭在facebook表示，自己不飲酒，今日亦沒有飲酒，今日只是想為即將離開的同事送上「形式上祝福」，批評以此大做文章「無聊」。