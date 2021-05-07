郭偉强暗批胡志偉「賣國講盡孝」　羅健熙Cap圖反擊｜政壇諸事町

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民主黨前主席胡志偉父親今日（7日）設靈，懲教署早前不批准胡的外出奔喪申請，並建議以視像形式參與，引起胡志偉及其他民主派人士不滿。

高等法院今日早上以人道理由批准胡志偉保釋申請，可在懲教署安排下到靈堂見老父最後一面。事件本來已妥善解決，不過外界評論又再引起波瀾。

工聯會立法會議員郭偉强在facebook不點名稱，「背祖忘宗，賣國求榮的人講盡孝，都一樣難聽過粗口。」民主黨主席羅健熙隨即Cap圖，指「留個記錄，是為郭偉强的人格證明」。

胡志偉父親今日設靈，公眾人士可到場致哀，至晚上約8時，已有大約250人到場致祭，當中包括胡的黨內好友，以及其他民主派人士。

不過，郭偉强今日在facebook上發言就引起熱議，他不點名說：「講乜都無用，法官批准了，但係辛苦咗懲教同事。背祖忘宗，賣國求榮的人講盡孝，都一樣難聽過粗口。」

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羅健熙反駁：盡孝原來有國土種族之分

言論一出引起網上譁然，羅健熙就Cap圖及回應說：「留個記錄，是為郭偉强的人格證明。盡孝，原來都有國土、種族之分。亦權作郭偉强的智力證明。」亦有網民留言重提郭偉强在立法會舉行視像會議期間，在駕駛途中以視像開會：「辛苦咗交通調查組，揸緊車開會都無事」。

死者為大，翻查「強硬建制派」社交網站，除了郭偉强外均沒有人對此事有任何評論。而建制派亦有立法會議員致送花牌，包括實政圓桌田北辰、經民聯石禮謙。

胡志偉父親設靈　民主派到場拜祭　建制議員致送花牌
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