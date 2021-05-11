東京奧運︱奪奧運轉播權後　林鄭、徐英偉即訪體院了解備戰情況

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-11 22:39

行政長官林鄭月娥今日（11日）宣佈，政府已購入東京奧運轉播權，並由無綫、ViuTV、香港開電視、有線電視、NowTV五間電視台轉播賽事，而電視台必須轉播所有香港運動員參與的比賽。 林鄭下午即與民政事務局局長徐英偉、體育專員楊德強、港協暨奧委會副會長霍啟剛和體院董事局主席林大輝，一起探訪香港體育學院，了解運動員備戰情況。

林鄭一行人探訪香港劍擊隊和羽毛球隊的教練和運動員，了解他們的訓練情況，並為他們打氣。林鄭讚賞香港運動員近年在國際賽事表現優異，不但在2018亞運會取得歷史佳績，亦在多項世界頂級賽事屢獲殊榮，而且多名運動員正位居世界排名前列，令市民引以為傲。她知道運動員正全力備戰東京奧運會，至今已經取得27個項目的參賽資格，預期最終會參與30多個項目，期望他們屆時會有突出表現，為港爭光。

林鄭亦聽取體院新大樓的興建進度，該大樓將於2026年完戮，樓高4層，將運動員提供世界級訓練和支援設施。

林鄭月娥說：「政府一直致力推動體育普及化、精英化和盛事化。我們正全力推動啟德體育園項目及興建更多體育設施，並逐步增加對港協暨奧委會和60個體育總會的資助至超過每年5億元，以及推行隊際運動五年發展計劃及殘疾運動發展，以更好地推廣運動及培訓更多青少年運動員。同時，我們全力支持香港運動員積極備戰東京奧運會和殘奧會，並協助香港體育學院籌建新設施大樓，為香港運動員提供先進的訓練和支援設施。」

她說：「政府今早公布首次斥資購入東京奧運會電視轉播權，由五間本港持牌電視台按政府規定轉播東京奧運賽事，讓全港市民可以免費觀看賽事，特別是香港運動員出戰的項目。我很高興運動界都對此表示歡迎，並認為有助香港體育長遠發展。」