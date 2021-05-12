東奥︱霍啟剛：落實轉播權是創舉　倡政府與電視台合播本地賽事

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-12 12:12

特區政府動用公帑購買東京奧運電視轉播權，供5間本地持牌電視台播放，是歷來首次。港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，奧委會非常擔心港人無法觀看香港運動員出戰奧運的賽事，去年起已成立小組與政府接洽。他認為，有關安排對體育界是好消息，亦是一項創舉，交由5間電視台播放的受眾更廣，節目內容更豐富。 他說，政府除了要撥款訓練運動員、舉辦體育賽事外，亦不能忽略宣傳及傳播工作，建議政府日後與電視台合作，播放本地或國際體育賽事，加深市民對精英運動員的認識，塑造體育明星，推動本港體壇發展。

霍啟剛指，奧委會相關小組曾向政府提出不同方案，包括由各電視台「斷件式」向政府支付轉播費用；電視台提供「airtime」（播放時段）播放本地體育賽事，以換取奧運轉播權，或由電視台承擔奧運節目的製作費，最終政府選擇了製作費方案。他強調，電視台製作奧運節目亦需要成本，涉及約數千萬元，電視台並非免費獲得東奧轉播權。

他說，奧委會可向電視台提供額外內容，包括運動員訪問、籌備奧運的過程等，豐富奧運節目內容。他指，政府做法有助推動本地體育發展，認為日後應檢討未來方向，不一定每次由政府出資購買轉播權。

霍啟剛提到，轉播本地賽事的費用高昂，希望政府與電視台合作，播放由香港體育總會舉辦的賽事，協助本地體育界發展。