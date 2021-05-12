東奥︱林大輝：政府買轉播權用得其所　港台無份播因「錫住港台」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-12 11:28

政府購入東京奧運電視轉播權，交由本地5間持牌電視台播放。香港體育學院主席林大輝認為，政府動用公帑購買東京奧運電視轉播權是用得其所，建議日後視乎今次轉播情況，決定應否轉為恆常做法。 對於港台不獲東奧轉播權，身兼港台顧問委員會主席的林大輝形容，政府沒有交給港台播放東奧是「錫住港台」，因港台轉播奧運的設備和經驗不及其他電視台，亦不能收取廣告費，轉播奧運的製作費變成「硬支出」，加重港台財政負擔，並不化算。

不認為政府「貼錢」

林大輝在港台節目上指，特首林鄭月娥稱今次購買轉播權的費用，較過往香港私營電視台的購買費用低，最近兩屆奧運會，本港電視台花上1.2億元及1.6億元購買轉播權，假設政府今次用上1億元購買，每名市民只需大概15元便可觀看奧運。

被問到今次會否「開先例」，令私營電視台不會競逐轉播權，依賴政府購買，林大輝稱，今次是政府特事特辦，不認為是政府「貼錢」，而由政府出資購買轉播權，各電視台的廣告費會攤薄，相信私營電視台日後會按經濟情況及商業考慮等，決定會否購買轉播權。

他認為，日後政府可考慮將今次做法恆常化，不過仍要視乎今次各電視台轉播情況，例如會否出現良性競爭、會否「hea做」等再作檢討。

▼東京奧運7月開幕▼

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林大輝：港台播放奧運不化算

林大輝形容，政府沒有將東奧交給港台轉播是「錫住港台」，因距離東奧只有70多日，時間倉卒，港台轉播奧運的設備和經驗不及其他電視台，加上港台沒有廣告收入，製作費將變成「硬支出」，並不化算。

他認為，私營電視台的涵蓋層面大，不需要公營電視台再轉播，建議港台可從另一角度切入，製作有關運動員生活的軟性節目。

學者建議交由港台播放

理大專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸指，過去兩屆奧運，私營電視台均損手離場，認為目前私營電視台無法滿足公眾需求，由政府插手的情況合理。他建議，若日後由政府出資購買轉播權，可交由港台播放，因港台作公營機構，不需要顧及利潤，亦可由港台播放其他有香港運動員出賽的國際賽事。