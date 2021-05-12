九社聯舉辦青年本地實習計劃　完成計劃者可獲6000元獎學金

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-12 17:04

九龍社團聯會推出青年本地實習計劃，協助18至25歲香港居民到本港大型企業進行33日實習，名額50名，5月27日截止報名。 參與的企業包括海洋公園、恆基兆業地產、嘉華集團、招商局、香港話劇團及德國寶集團等。 該會理事長徐莉表示，受新冠肺炎疫情影響，近兩年未能如期舉行內地實習計劃，今次推出本地實習計劃，鼓勵年輕人抓緊機遇，探索更多元化的出路。

九龍社團聯會推出青年本地實習計劃，理事長徐莉（左）表示，計劃鼓勵年輕人抓緊機遇，探索更多元化的出路。（周皓宜攝）

名額50個 已收過百申請

聯會秘書長顏汶羽指，計劃接受報名的首個星期已收到過百宗申請，明天起會開始面試，希望做好配對，為年輕人找到心儀工作。他說，完成整個項目的實習生可獲6,000元實習獎學金，聯會預計整個計劃需要耗資40萬元。

另外，聯會亦推出粵港澳大灣區青年創業資助計劃，向入選的隊伍每隊提供最高40萬元，到大灣區發展業務，名額12至15隊。計劃不限業務性質，歡迎18至40歲香港永久居民申請。

顏汶羽稱，目前已有200隊申請，會為所有報名團隊提供培訓，並會以業務的可持續性、產品特點及行銷策略等，挑選隊伍入選，希望找到高質素的業務模式。