撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-04-26 16:04

政府多個部門近期正招聘暑期實習生，月薪達$10500，工作期由4至8星期不等，在實習工種中實屬高薪，相信對大學生有一定吸引力。究竟有甚麼部門正在招聘、個別職位有何特別要求？《開罐 Opener》為大家整理暑期實習生完全懶人包，齊備各職位資料一覽及申請資訊，想趁暑假賺外快兼拎工作經驗就要細心留意了！

是次政府多個部門均有聘請暑期實習生，當中包括較常見的民政事務局、效率促進辦公室等，亦有較少見的海事處。有些部門會為暑期實習生設立不同崗位，以衛生署為例，共設22個類型崗位，如「兒童體能智力測驗服務」、「傳染病處」、「控煙酒辦公室」，各崗位的職責及入職條件均有所不同。

有些則只有單一崗位，如食物環境衞生署聘請的暑期實習生，則指明職責為「協助製作內部培訓影片」。因此應徵前記得看清楚職責內容，勿只以「部門」作為指標！不過無論甚麼部門及崗位，是次招聘的薪金均統一為$10500，分別只在於各職位的工作時間會由4至8星期不等。

是次招聘的薪金均統一為$10500，分別只在於各職位的工作時間會由4至8星期不等。（資料圖片）

入職條件方面，大部分職位均要求1）並非正在修讀或剛完成最後一年課程（2021年應屆畢業生）及2）將於2021/22學年就讀二年級或以上級別的學位課程的全日制學生，換句話說，將於2021年9月成為二年級或三年級生的學生們會有較多的職位選擇。另外部分職位亦有標明申請人必須需修讀有關課程，記者為大家點算過，只有5個職位無需任何指定科目，應徵前記得看清楚！

各部門的截止申請日期、申請所需文件及遞交方式均略有不同，本地學生大多需要經過經所屬院校的學生事務處或就業輔導中心遞交申請，非本地學生則多以郵寄或電郵方式遞交申請；文件方面有些只需申請表及學歷證明、有些則列明需另外提交指定主題的短文。

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美國 NBA 球星 Stephen Curry早前在自己的 YouTube 頻道中上傳了一段影片，片中Stephen Curry 化身微軟的面試官，透過線上會議面試前來「應徵微軟初級軟體工程師」的 Bill Gates。被問到「點解要請你」、「你預期幾錢人工」等等的常見面試問題，從未見過工的富豪Bill Gates又會如何回答呢？

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見工面試問題各色其式，相當考臨場反應，加上面試官隨時會不斷追問，轉數慢點隨時都會被問到「口啞啞」。近日有網民於Facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示遇到面試官的騎呢假設性問題，最後不但答不到、更表示「眼濕濕走咗...... 究竟佢想要咩答案？」結果引來各方網民留言為他解答，示範各式最佳答案，當中有搞鬼亦有認真答案，相當值得大家參考。

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