入境處罕反擊審計報告　帳委會去信關注　張建宗：會告知部門守規

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-12 18:45

審計署早前發表報告，質疑入境處跟進懷疑假結婚個案進度太慢，入境處罕有公開發聲明反駁。立法會帳目委員會主席石禮謙今（12日）在記者會上表示，已去信政務司司長張建宗表達關注，又指鑑於政府與立法會和審計署長的協議，希望任何部門盡可能不要發表任何意見，直至召開公開耹訊後才回應審訊署報告。石禮謙引述張建宗稱，會告知各個部門遵守有關規則。 石禮謙又稱，帳委會會從衡工量值、良好管治及對社會影響三個因素，考慮是否召開公開聆訊。他認為這次審計署報告七個章節，暫田革召開公開聆訊，強調會向相關部門提書面質詢，再決定是否召開。

帳委會委員容海恩（右）指，海事處把大埔區水域的海上垃圾清理及處置服務兩份合約均批予同一承辦商，情況極度令人關注。（梁鵬威攝）

關注海事處處理海上垃圾表現 促避免單一承辦商

立法會政府帳目委員會就第75號審計報告提交補交報告書，並就報告內其中三個章節提出結論及建議。帳委會關注海事處未有確保海上垃圾收集量合理準確，並真實反映該處應對海上垃圾的表現，建議海事處應考慮在其管制人員報告內，匯報處置海上垃圾的實際重量。

委員容海恩指，海事處把大埔區水域的海上垃圾清理及處置服務兩份合約均批予同一承辦商，情況極度令人關注，認為政府應避免使用單一承辦商。帳委會亦極度關注，海事處未能有效管理其海上垃圾清理及處置服務合約，以達致最佳的成本效益及確保承辦商遵從合約條款，促海事處加強監察承辦商表現，並行使合約下的權利，適當時對承辦商施加處罰。

委員謝偉銓則指，政府設立的「海岸清潔跨部門工作小組」負責協調處理海上及沿岸垃圾事宜、應對海上環境事故，督導工作均欠佳，同時未有就改善海岸清潔情況訂定表現目標或時間表。委員會促環境局就改善海岸清潔情況訂定具體及可量度的表現目標和時間表，例如為更多海岸地點訂定目標和時間表。

帳委會委員謝偉銓指，政府設立的「海岸清潔跨部門工作小組」負責協調處理海上及沿岸垃圾事宜、應對海上環境事故，督導工作均欠佳。（梁鵬威攝）

跟進民政總署處理大廈管理欠主動

委員會亦關注，民政事務總署在協調各政策局或部門向私人大廈業主提供支援服務，以及處理大廈管理事宜方面缺主動性，委員亦對於民政署未能有效推行大廈管理專業顧問服務計劃感驚訝。石禮謙認為，民政事務總署應更積極主動，在協調各政策局或部門工作方面擔當領導角色，以迅速有效地協助私人大廈業主。