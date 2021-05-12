深水埗區議員會議期間飲酒　民政總署表示遺憾

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-12 21:25

深水埗區議會昨日（11日）在會議期間飲酒，民政事務總署對此表示遺憾。 民政總署指，按按網上影片及會上討論顯示，該四名深水埗區議員為伍月蘭、何啟明、周琬雯和劉偉聰，又指他們在會議進行期間飲用酒精類飲品的行為，有損深水埗區議會的信譽及有負公眾對區議員的期望。

民政事務專員要求主席裁決 惟楊彧認為毋須警告

總署說，民政事務專員已在會議上引用《深水涉區議會常規》，指議員應確保其行為不會令區議會的信譽受損；不應在任何時間或在任何方面，做出任何危及或損害其個人誠信、公正、客觀判斷力或履行職務的能力的事情；以及不應使其處境可能有負市民對區議員在一般應有的行為準則方面的期望。專員要求深水埗區議會主席楊彧作出裁決，惟楊彧決定毋須作出警告。而專員亦要求楊彧裁決或發出聲明，以說明在深水埗區議會、委員會及工作小組會議期間，議員絕不應飲用酒精類飲品，並為會議期間的行為確立規範，而楊彧亦拒絕。

政府認為在區議會會議期間飲用酒精類飲品是極不尊重其他與會者的行為，亦可能危及或損害區議員的公正、客觀判斷力或履行職務的能力，更有負市民對區議員在一般應有的行為準則方面的期望，因此不應在區議會會議期間發生。民政事務總署對事件及主席的裁決深表遺憾，並已致函促請主席應公平公正處理事件，盡快對違反《常規》一事作出警告和跟進。

深水埗監察影片顯示，區議員周琬雯、劉偉聰、何啟明及伍月蘭涉嫌在開會期間飲紅酒。

劉佩玉指四人開會不久已飲酒 伍月蘭稱自己無飲

根據民建聯深水埗區議員劉佩玉所說，開會後不久，周琬雯、劉偉聰、何啟明及伍月蘭已開始飲酒。然而伍月蘭其後在facebook稱，自己不飲酒，當日亦無飲酒，只是為即將離開區議會的同事形式上「送上祝福」，批評大做文章「唔該唔好咁無聊」。