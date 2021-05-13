蔡展鵬涉光顧無牌骨場　謝偉俊：未必有黃賭毒　性質輕微過衝紅燈

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-13 10:57

警務處國家安全處處長蔡展鵬涉嫌光顧無牌按摩院，涉不當行為正休假受查。立法會保安事務委員會委員、律師謝偉俊今早（5月13日）表示，不必假設無牌按摩院一定涉及黃賭毒等非法活動，光顧這些場所本身並不違法，又認為事件的性質比過馬路衝紅燈更輕微。

陳克勤：事件影響警隊聲譽

立法會保安事務委員會主席陳克勤指，高級警務涉及不當行為，確實予人觀感非常不好，影響警隊聲譽。他稱，市民對執法人員操守要求非常高，應避免瓜田李下，但認為警務處處長鄧炳強已很重視事件，要求有組織罪案及三合會調查科跟進事件。

有意見指警隊內部「自己查自己」是否能合乎公眾期望，應找獨立第三方處理。陳克勤指，正如社會上經常有人關注「醫生查醫生」，事件已進入調查階段，已有既定機制嚴肅處理。他又指，考慮到如披露太多詳情，對調查會構成影響，對當事人並不公道。

陳克勤透露，昨日事件傳開後，從網上所見，又有警員私下給他許多訊息，有人指蔡展鵬敏感度不足，有人指事件涉及警隊內部的事件，甚至有人指涉及「外國勢力」，認為現時資訊太多，過早判斷並不公道，但認為無人可凌駕法律，「咁多人睇住警方都不可能偏私」。被問到立法會保安事務委員會是否會跟進事件，陳克勤表明不會，因委員會一般只會政策，如議員關注事件，可直接去信鄧炳強。

謝偉俊以私房菜為喻 指事件未必違法

謝偉俊指，今次事件「本質上」不算是違法行為，是警隊內部的涉嫌違規事件，和該名警務人員職權本質無關，只是大家現時對國安工作特別多揣測，而且對於執法人員的操守要求更高。他認為，不必假設無牌按摩院一定涉及「黃、賭、毒」等非法活動，「正如大家都可能去過工廈無牌私房菜，但都唔可以假設入面一定有人食野味、非法賣酒、賣毒品」，指這種想法可能是「錯覺，未必正確。

謝又指，鄧炳強予人觀感比較「硬淨」，因此予公眾的觀感，可能有人覺得警察管別人與管自己的嚴格程度不一。但他指，撇開今次事件涉事人員的身份，其實也是「小意思」，正如光顧無牌食肆一樣，前往這些無牌按摩院並不是犯法，只不過高級執法人員應該小心，以免向公眾立下壞榜樣。

謝偉俊認為，事件的性質「輕微過衝紅燈」，過馬路衝紅燈尚且違法，但光顧無牌按摩院則不是。他指毋須以獨立機構調查事件，因但現時已有機制處理，如果這類「小事」也要獨立調查，以後大家都「好唔得閒」。

報稱退休紀律人員的聽眾李先生指，在任時上級有明確的通令，不可出席「不名譽活動和場所」，不能作一些影響部門聲譽的活動，私房菜並不是這類場所，但無牌按摩院一定是，因此認為謝偉俊的類比不當，批評他對警方「塗脂抹粉」。

張達明質疑不公布時間地點非「開誠布公」

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明在商台節目表示，毫無疑問是公眾關注事件，公眾會合理聯想是否涉及黑社會及色情，認為要弄清楚蔡展鵬當日的角色，是否首次光顧等，如果涉及包庇、明知違法而去參與，有機會違反刑事罪行，但純粹光顧，不論是否知道犯法行為，一般都不會被捕。

張達明指，警務處長鄧炳強昨日會見傳媒時，一開始不直接提及涉及蔡展鵬，至今仍未有公布時間及地點。他指何時發生十分重要，因為如果有高級警務人員因接受調查而需要休假，公眾一般期望立即公布，認為香港以往透明度較現時高，是否有如鄧炳強所指是「開誠布公」，令人憂慮。