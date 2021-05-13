深圳鹽田倡設沙頭角旅遊區　港府有顧慮　何君堯倡禮賓府遷新界北

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-13 15:22

立法會今（13日）續會，討論由民建聯劉國勳提出「以口岸經濟帶動新界北發展」的無約束力議案。劉國勳指，一河之隔的深圳不斷發展，但香港僅不斷「研究」，「簡直是蹉跎歲月」，強調新界北不是普通新市鎮，而是肩負起本地產業的轉型、與內地交流合作等，認為只有一個土木工程拓展署負責難以處理，建議增設專責部門負責。 劉國勳又指，深圳鹽田市政府在他提出議案後，向他提交計劃書，建議在沙頭角設立「深港國際旅遊消費合作區」的項目，稱讚深圳政府比港府官員更關心新界北發展。 發展局局長黃偉綸表示，沙頭角的保安及走私風險高，要開放香港沙頭角禁區作旅遊發展，需要各部門再仔細研究。議案經修正後獲通過。

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提出修正案的立法會議員姚思榮表示，現時中英街和沙頭角被列為禁區，他認為中英街位置獨特，具歷史價值和意義，建議政府應發展該處為景點，並以配額方式發放禁區紙予旅行團旅遊。

姚思榮稱，內地早已將中英街發展成旅遊景點，亦設有博物館，惟香港卻放任不管，顯得落後。他亦指，政府應開放部分沙頭角禁區，讓市民經沙頭角前往荔枝窩等旅遊景點。

立法會討論由民建聯劉國勳提出的發展新界北口岸經濟的無約束力議案。（羅君豪攝）

議員倡開放部分沙頭角禁區 黃偉綸：沙頭角走私風險高

黃偉綸稱，現時的邊境禁區用作緩衝地帶，協助執法機構維持香港和內地的界線完整以及打擊非法入境、走私等犯罪活動，強調將禁區的範圍限制在維持公共秩序所需的範圍之內。他又指，平衡保安風險後，早前已將邊境禁區的綠化範圍由2800公頃縮減至400公穎。不過他提及，就沙頭角禁區的情況，由於該處的走私風險高，若大範圍發展要克服風險。

黃偉綸稱，現時的邊境禁區用作緩衝地帶，協助執法機構維持香港和內地的界線完整以及打擊非法入境、走私等犯罪活動，強調將禁區的範圍限制在維持公共秩序所需的範圍之內。（羅君豪攝）

經民聯立法會議員盧偉國認為，香港土地供應不足，但同時有不少土地荒廢，未能做到地盡其用。他批評政府缺前瞻性規劃，長期自綁手腳，受邊界和禁區的觀念束縛，認為香港七個邊境口岸有巨大發展潛力，應以口岸經濟帶動邊界開發。

何君堯認為，政府應顯示魄力，減低面對的阻力，十年內做好新界北發展，「將城規剁左佢，將環保、環評掃走佢」。（羅君豪攝）

何君堯倡北移政府總部

立法會議員何君堯表示，今早將廣州白雲車站的影片傳送給黃緯綸，指該處2023年將建造全國最大的車站，「你係黃偉綸，佢就『無倫』，『大到無倫』」。何君堯指，政府應將總部北移上去，以身作則，「北創科，南保育」，又指應把禮賓府遷至新界北。他認為政府應顯示魄力，減低面對的阻力，十年內做好新界北發展，「將城規（會）剁左佢，將環保、環評掃走佢」。

黃緯綸其後發言指，城規會並非橡皮圖章，不應持負面看法，強調政府現時的挑戰是如何做得更快。他又指，在特首支持下，已成立精簡發展管制督導小組，希望可向前走，從而加快行政程序等。黃緯綸強調，政府一直希望善用口岸的經濟帶，充分把握發展機遇，特別是推動港深合作，發揮協同作用。



他強調，政府非常重視新界北未來的發展潛力，其中發展範圍超過1400公頃，涵蓋多幅高密度發展用地，可滿足本港長遠經濟及房屋發展。對於劉國勳提出增設專責部門，黃偉綸稱，政府目前有機制推動新界北發展，主要由發展局牽頭，並與規劃署和土木工程拓展署合作，加上現時香港財政狀況遇到挑戰，故無打算新增部門處理。