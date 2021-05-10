議員憂北環線未能配合新界北發展入伙年期　局方稱再檢討預留農地

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-10 19:03

政府擬向立法會申請約10億元撥款，就新界北發展作勘查研究和詳細設計，立法會發展事務委員會今日（10日）開會討論。發展局表示，目標在2025年展開新界北發展建造工程，首批居民可在2032年入伙。 會上有議員關注，港鐵北環線未能配合入伙時間，發展局回應指，北環線預料在2032年落實，同年只會有「小規模入伙」，希望不會對交通造成不良影響。另外，政府在「新田／落馬洲發展樞紐」預留了約7公頃土地作農業發展，但局方表示，會再跟進是否要預留相關土地。

新界北發展包括為「新田／落馬洲發展樞紐」、「新界北新市鎮」和「文錦渡物流走廊」。（資料圖片）

會上有議員關注，港鐵北環線將於2034年完工，擔心屆時居民在2032年入伙後，要「白等」交通設施。發展局常任秘書長甯漢豪回應指，北環線預料在2032年落實，同年會有「小規模入伙」，約有1,000人遷入，希望不會對交通造成不良影響。

香園圍以東屬高度敏感地帶

立法會議員何君堯認為，新界北新市鎮的範圍太細，建議應涵蓋香園圍向東地帶。甯漢豪回應指，香園圍以東是紅花嶺，會納入郊野公園範圍，屬高度敏感地帶。她又指，紅花嶺及香園圍的中間位置，涉及不少山頭及敏感地帶，故未有納入範圍，「但我哋會盡量係研究睇下，可唔可以向東再攞多啲土地。」

對於有多名議員批評工作太慢，甯漢豪表示，古洞北粉嶺北新市鎮由研究至動工，耗時11年；洪水橋新發展區用了9年；而新界北則是6年時間，「希望大家睇到我哋加快決心。」

「新田／落馬洲發展樞紐」的初步土地用途。（立法會文件）

「城郷共融」預留7公頃農地

另外，甯漢豪表示，「新田／落馬洲發展樞紐」有約5公頃常耕農地受影響，但政府同時預留了7公頃農地。甯漢豪亦表示，過去常聽到「城郷共融」的理念，希望在發展新市鎮時，可同時保留鄉郊農業，不過她指，會另外跟進是否要預留該7公頃農地，「我明白議員睇法，如果一個地區唔係真係好多農業地帶，但零零舍舍有個別一忽（農業地帶），其實可唔可以再思考一下，唔係必定去保留呢？」

被問及為何有多處被劃作綠化地帶，甯漢豪稱有部份地區是殯葬區。她又指，現時所有新發展區都會使用七三比的公私營房屋比例，暫無意更改。