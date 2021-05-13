蔣麗芸倡設「新生代基金」助儲蓄被否決　羅致光：公共資源緊絀

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-13 16:52

立法會今（13日）辯論由民建聯立法會議員蔣麗芸提出設立「新生代基金」的議案，蔣麗芸表示，香港人口日漸老化，青年面對養老壓力和社會競爭，不少貧窮小孩更感前途暗淡，一無所有，她認為是時間檢視長遠政策協助新一代。 蔣麗芸稱，「新生代基金」目標是為每位18歲以下青年設戶口，每年由政府和家長共同供款，直至青年18歲，可動用戶口儲蓄作未來發展。她強調，這不是派錢方案，而是解決社會問題的長遠方案，亦指並非要家長強制性供款，屬自願性質。 勞工及福利局局長羅致光表示，蔣麗芸提出的「新生代基金」是為所有兒童設立，但認為應確保緊拙的公共資源用在有需要人士，強調政府日後會繼續針對性地幫助有需要人士。會上不少建制派表明對議案有保留，最終議案遭否決。

蔣麗芸。（羅君豪攝）

自由黨立法會議員易志明表示，蔣麗芸提出的「新世代基金」，與其數年前推出的「嬰兒基金」計劃相若，如舊酒新瓶。他又指，現時香港人口老化，未來的醫療福利開支有增無減，強調雖然政府仍有儲備，但仍然要「睇餸食飯」。易志明認為，政府現時已有不同渠道協助貧窮家庭，無差別供款並非有效運用公帑的方法，故自由黨不會支持議案。

民建聯立法會議員葛珮帆稱，蔣麗芸提出設立「新生代基金」是充滿愛心的議案，亦是拋磚引玉，推動議案去解決香港現時出生率低、年輕人難向上流動及跨代貧窮等問題。她認為，雖然政府現時設有「兒童發展基金」，但強調並不足夠，故希望其他議員能夠支持議案。

梁美芬：投資基金經驗不好 不會以正面態度看待基金

經民聯立法會議員梁美芬認為，蔣麗芸提出議案的初心和目標值得嘉獎，但指自己過往投資基金的經驗不好，令她不會以正面態度看待任何基金，亦對議案有保留。梁美芬又稱，不少家長為青少年安排一切，令他們沒有夢想，強調他們不是沒機會，只是沒動力向上。她認為，本港的教育問題，亦令青年一直埋怨政府、社會和家長，但其實香港和國家是機遇處處。

勞工及福利局長羅致光稱，政府現時針對基層兒童，已設有「兒童發展基金」，為他們提供儲蓄計劃，協助他們發展興趣。他強調由於現時的公共財政資源緊絀，政府需要善用公帑，暫無計劃將受惠對象擴闊至所有兒童。