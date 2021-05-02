取消強積金對沖│羅致光：目標下屆立法會開始時　盡快提交草案

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-02 10:52

五一勞動節剛過，勞工及福利局局長羅致光今日（2日）發表網誌，回顧過去四年的勞工政策。他並指出，政府正草擬取消強積金「對沖」機制的法例，目的是今屆政府完成立法工作；而已在立法會二讀的《2021年僱傭（修訂）條例草案》，亦已交予法案委員會審議，當局期望在今年年中完成立法，能及時公布明年的法定假日與公眾假期日子。

勞工及福利局局長羅致光。（盧翊銘攝）

羅致光在最新網誌表示，政府沒有舉辦2020年及2021年的勞動節酒會，轉為由行政長官於網上表達對勞工界的敬意。他藉勞動節翌日，以網誌回顧政府過去4年在勞工政策上的重要工作。

他說本屆政府已完成延長法定產假的立法工作，將法定假日與公眾假期看齊的立法工作亦將完成，目標是今年中完成立法工作，並及時公佈明年的法定假日與公眾假期日子。

另外，他表示勞工處一直努力進行取消強積金「對沖」草擬法例的工作，目標是在下屆立法會開始時，盡快提交條例草案。至於提高違反職安健法例的最高罰款額及最高監禁刑期方面，已進行兩輪諮詢，聽取勞資雙方的意見，期望能於本屆政府任期內，完成相關法例的修訂工作，落實新的罰則。

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他指出，勞工政策在社會上爭議十分之大，不少政策的爭議持續十多年，甚至超過20年都未有寸進。他認為自己在勞工政策屬於中間偏左，不過在推動部分政策時，被部分勞工界批評偏向商界，同時又被部分商界批評是向他們開刀。