梁凌杰死因研訊　據悉鄺俊宇明出庭應訊　鄺：為凌杰做最後一件事

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-13 17:44

反修例示威者梁凌杰前年6月在金鐘太古廣場墮斃，其死因研訊於今月10日至26日展開，將傳召30多位證人包括警員、談判專家、消防員等，惟當日向警方要求與梁凌杰對話的民主黨前立法會議員鄺俊宇早前不屬於證人之一，研訊主任葉志康曾稱死因庭不排除、不抗拒任何人，呼籲所有人可協助死因研訊的人可聯絡死因庭。 據悉，鄺俊宇今日接獲警方邀請錄口供，並會在明日出庭應訊。鄺俊宇接受查詢時確認消息，並指「這是我可為凌杰做的最後一件事」。

2019年6月15日，梁凌杰在當日下午起，穿上黃色雨衣，一直站在太古廣場一地盤內。(資料圖片)

死因研訊今日繼續召開，時任中區警區行動組總督察的聶凱鵾在庭上表示，時任立法會議員鄺俊宇及「佔旺女村長」的女社運人士畢慧芬，均曾要求與梁見面，惟警方的談判專家指二人與梁凌杰並不相識，怕刺激起梁凌杰，最後經評估後拒絕二人請求。

總督察聶凱鵾稱拒絕鄺俊宇及畢慧芬見梁凌杰時，有考慮到梁當時手持着刀。(陳家怡攝)

總督察聶凱鵾：讓鄺俊宇談判 不排除情況或有良好發展

其後聶凱鵾獲談判組轉告梁凌杰或願意返回安全位置，梁凌杰曾表示，「畀多10分鐘我」，但及後梁凌杰卻自行爬出棚架墮斃。研訊主任問及，當日有否考慮過以鄺俊宇的議員身份或知名度，或令情況有良好發展。聶凱鵾指不排除這個可能，但認為當時男子手持鎅刀，難以評估事情發展。他又指，若讓他們上前游說，警員可能要提供額外保護，如在他們身後架起盾牌，但又可能會刺激到該男子。

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