梁凌杰墮樓死因　雨衣人手持手機及𠝹刀　警員走近即用刀指自己頸

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-12 15:52

男子梁凌杰前年6月15日身穿黃色雨衣，在金鐘太古廣場墮下死亡。死因庭今（12日）續研訊，數名曾在平台上與梁接觸的人士，包括工人、保安及警員被傳召作供，他們均指當日見穿黃雨衣男子呆站平台不肯離開，各人嘗試與他溝通亦未獲回應，雨衣男更一手拿手機，一手拿亮出刀鋒的𠝹刀，其中一名督察見其雨衣寫有「撤回惡法」、「黑警冷血」及「林鄭殺港」等字，欲走近他時，雨衣男即把𠝹刀指向自己的頸。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

太古廣場當時正更換外牆雲石

證人張耀雄稱，他事發時為利基建築工程有限公司監督人員，是案發地盤的「科文」，負責監管日常工程。他指，案發時太古廣場4樓平台正更換外牆雲石，工程由2018年起施工，該處沒安裝閉路電視。在外牆搭建的兩個工作平台均闊0.75米，外牆和所接駁的工作平台之間空隙約0.4米，故伸延部份共約1.9米闊。棚架垂直設置於金鐘道行人路，地面設有俗稱「圍街」的有蓋行人通道闊約2米。

案發地盤「科文」張耀雄供稱，當日見穿黃雨衣男子站在地盤內，一直站在同一位置好靜，無郁過。(陳家怡攝)

黃雨衣人站著不動

案發當日是星期六，地盤有開工，他於下午約3時半，在太古廣場另一工地收到工人來電，稱有外人進入地盤範圍。他在約一分鐘後進入地盤圍封範圍，見到一名穿著黃色雨衣的男子，該男子並戴有口罩，站在右邊的通架上。

張對該男子說：「先生，呢度係地盤範圍，你唔入得嚟。」但黃雨衣人沒有反應，張見狀通知太古廣場負責人，並叫在地盤的廿多名工人離開。黃雨衣人無出過聲，只站在同一位置，形容他「好靜」及「無郁過」。

所持𠝹刀已經推出刀片

太古廣場保安副主任陳鬯賡表示，他於3時50分收到通知，5分鐘後到場，甫拉開右方入口趟門，見黃雨衣人站在工作平台。陳與該男子正面對望，該男子右手持刀鋒外露的𠝹刀，幾乎和𠝹刀長度相約的刀片有一半已經推出。陳問：「先生，你做咩呀？不如出返去。」但不獲回應。陳又問他旁邊的背囊是否屬於他，該男子點頭。

太古廣場保安副主任陳鬯賡表示，黃雨衣人右手持刀鋒外露的𠝹刀，幾乎和𠝹刀長度相約的刀片有一半已經推出。

督察走近即舉刀指向自己的頸

警務督察梁宇熙供稱，他當時為中區軍裝巡邏小隊指揮官，當天值勤時接報，下午約4時半到達平台，另一名姓馮督察比他早數分鐘到場，梁督察接手處理後，進入並面對黃雨衣男子，他見對方佩戴黑色眼鏡及口罩，左手拿手機，右手持𠝹刀，其刀片推出了約2至3吋。梁督察表明其身份後，多次問該男子：「有咩幫到你？」以嘗試了解和協助，但對方沒有回應。梁督察遂行近該男子，對方即有所顧忌，並將𠝹刀指向該男子自己的頸項，梁督察不再上前接觸他。梁隨即請消防員盡快展開安全氣墊，及要求安排警方談判組專家到場處理。

雨衣寫有心灰意冷撤回惡法

近個半小時的等候期間，梁曾問該男子有甚麼訴求，該男子默不作聲，無理會警方，又不時望向左手亮着熒幕的智能電話。梁見該男子身穿雨衣前後寫有「心灰意冷」、「撤回惡法」、「黑警冷血」及「林鄭殺港」字句。

庭上昨展示死者遺物，畫簿寫有「我對呢個香港已心灰意冷 呢幾個月不斷沈思都找不出答案和將來 今日我是個人意願 唯獨是政府促成」。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

案發經過。(詳看下圖)

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梁凌杰從平台掉下的過程。(詳看下圖)