撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-11 13:12

前年6月15日晚上，男子梁凌杰身穿寫有反修例示威標語的黃色雨衣，在金鐘太古廣場墮下死亡。死因庭原於昨日開審，卻因有陪審員語言不通，今（11日）重選2男3女陪審團。包括一名警員妻子，裁判官提他須不偏不倚參及不可和丈夫討論案情。之後即開始傳召證人。作證警員稱，他有拍下一本疑為梁遺書的畫簿，內書寫道：「我對呢個香港已心灰意冷，呢幾個月不斷沈思都找不出答案和將來，今日我是個人意願，唯獨是政府促成」。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

死者家人無到庭

死因庭死因研訊主任為大律師葉志康，將傳召21名證人作供，包括約1至2名市民、6至7消防員和5至6名警員。警務處長和消防處長被列為本案有利害關係方，分別由大律師熊健民和陳碧琪代表。死者家屬今亦沒有到庭。

地盤沒告示不許閒雜人內進

駐守中區警署的警員蕭偉傑供稱，他當天到場繪畫現場草圖及拍攝相片。他指案發有人從太古廣場1期4樓從高處墜下，該高處是一個用鐵架臨時搭建的工作平台，平台面積約100平方米，長25米闊4米。他形容太古廣場4樓外牆以鐵枝連接第一個工作平台，其外面為第二個工作平台，第二工作平台較第一工作平台高約30厘米。兩個平台中間設有鐵欄，須彎身鑽過去。他指，地盤可由兩個入口，以及花槽旁跨過石壆進去工作平台。地盤沒有告示不准閒雜人等內進，亦沒有警告會有高空墮下危險。

梁留下一本畫簿遺書

蕭續稱，他在事後在現場拍下59張相片，又到律敦治醫院拍攝了19張梁遺體的傷勢照，以及19張梁的財物相片。梁的財物包括他的證件、藍色背囊、眼鏡、雨衣、手套、𠝹刀、杯麵、支裝水及藥物。

我對呢個香港已心灰意冷 呢幾個月不斷沈思都找不出答案和將來 今日我是個人意願 唯獨是政府促成 梁凌杰寫在畫簿內的字句

他指梁留下一本畫簿遺書，寫有「我對呢個香港已心灰意冷 呢幾個月不斷沈思都找不出答案和將來 今日我是個人意願 唯獨是政府促成」的黑色字句，另一頁寫有「全面撤回送中」、「釋放學生 傷者」、「我們不是暴動」和「林鄭落台」。遺物還有一件寫有「I am lost in Hong Kong」的黑色T裇，已填妥的綠色殯葬心願登記表格，及保釋文件。

昨有女陪審稱語言不通

死因裁判官高偉雄昨就一名女陪審員語言不通，決定解散陪審團後，法庭今早重新選出2男3女陪審團。高偉雄問及他們有否特別原因不可任陪審員，其中一名女陪審員主動申報其丈夫是警員，問及可否做陪審員，律師沒有反對，高偉雄指她須不偏不倚參與陪審工作，她答道可以。高提醒她不可和丈夫討論案情。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)