梁凌杰死因　鄺俊宇畢慧芬求見被拒　談判專家指梁無激動表現

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-13 15:16

男子梁凌杰前年6月15日穿著黃雨衣在金鐘太古廣場墮下身亡，死因庭今（13日）就其死因續研訊，庭上透露，時任立法會議員鄺俊宇及綽號「佔旺女村長」的女社運人士畢慧芬，均曾要求與梁見面，惟警方的談判專家指二人與梁並不相識，怕刺激起梁，最後拒絕二人的請求。而當時正直炎夏，梁站在平台數小時均未有要求水或上廁所，談判專家則指梁情緒平穩，不像其他危站人士般激動。

死者梁凌杰（終年35歲）於2019年6月15日從金鐘太古廣場4樓外的平台墮下，送院不治。

召談判組須總督察協助

總督察聶凱鵾供稱，他事發時駐守中區警署，當日他原本休假，下午4時34分，他收到下屬督察梁宇熙來電，指一名男子危站於太古廣場，他著梁督察封鎖現場，若要談判組警察再通知他，因召談判組須由總督察協助。梁督察於約5時致電他稱要召談判組。聶遂於6時半到場，當時4樓平台的行人路設置了封鎖線，談判組已和黃雨衣男溝通。聶則在地盤圍板外的封鎖範圍維持秩序，地盤的右方入口擺放屏風，聶透過屏風的空隙見到戴茶色鏡片眼鏡的雨衣男子站在工作平台2，即外側平台。

總督察聶凱鵾稱拒絕鄺俊宇及畢慧芬見梁凌杰時，有考慮到梁當時手持著刀。(陳家怡攝)

拒鄺及畢時有考慮雨衣男手持𠝹刀

晚上近7時，時任立法會議員鄺俊宇及綽號「佔旺女村長」的女社運人士畢慧芬，曾向聶要求入封鎖線和黃雨衣男見面，聶考慮到他們不認識梁，亦沒有受過專業訓練拒絕。聶稱，黃雨衣男手持𠝹刀，須保護兩人安全，若使用盾牌或會刺激他，認為不宜讓鄺及畢接觸梁，兩人之後亦沒再繼續要求並離去。

談判組曾指梁同意返回安全地方

晚上約8時50分，聶從談判組得知他同意返回安全地方，表示需多10分鐘。惟9時8分，聶聽見金鐘道圍觀人士尖叫及勸阻，並見他自己爬出去，談判組上前遊說，消防員由左右兩旁接近他。9時18分，消防員挽回他失敗，他墮下金鐘道。聶表示，當時正值暑天，他沒提過要飲水進食或上洗手間。他表現平靜，只作簡短回答，以及點頭搖頭，他的耳朵亦掛着免提裝置。

警就是否讓不相識的人接觸事主並無指引

死因裁判官高偉雄問聶，有否考慮到安全氣墊未必保護到事主，聶答道氣墊並非警方物資，亦相信消防作最好判斷。對於是否讓不認識的人接觸危站人士，他表示警方沒有清晰指引，但當時認為鄺及畢或會令談判組工作變得複雜。

談判組主管黃廣興警司稱，梁凌杰當時情緒平情，不像其他危站人士般激動。(陳家怡攝)

梁情緒平穩不像激動危站的人

談判組主管黃廣興總警司約6時到達現場，他稱和黃雨衣男溝通約20分鐘，主要是單方提問及勸喻他留意安全，梁大部分時間保持沉默，不時看手機，曾說「行開啲、走開啲」及「唔好行咁埋」，以手勢叫黃不要步近。黃廣興形容梁情緒平穩，不像其他危站人士般激動。據所掛的橫額，黃廣興估計他應該有些訴求和理想。

未向梁轉述特首已「撤回」條例

黃指除非危站人士要求，否則不會容許他人在危險環境下見事主，以免刺激其情緒。特首林鄭月娥當日下午3時開記招宣布暫緩《逃犯條例》修訂工作。高偉雄問黃有否轉述當時特首「撤回」修例，他的反修例訴求已達到，黃稱沒有，當時尚與梁建立基本信任。高偉雄又問事主是否有針對警方訴求，有否考慮安排警員以外人士處理，黃解釋心理學家等人士沒受過談判訓練，及作危機溝通，由談判人員處理這些情況是國際做法。

案件編號：CCDI-481/2019(DK)

事件發生經過。(詳看下圖)

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梁凌杰從平台掉下的過程。(詳看下圖)