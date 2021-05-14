擬設兩級制處理法官投訴　謝偉俊不點名諷葛珮帆等人「太快收貨」

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-14 14:01

因應近年接獲有關法官的投訴大幅增加，建議今年第三季起，將現行投訴法官處理機制改為「兩級制」，當遇到複雜或引起社會廣泛關注的個案，第一層先由多於一名高等法院法官組成專責小組跟進；第二層成立諮詢委員會，由終審法院首席法官擔任主席，並由法官及社會人士出任成員，審視專責小組提交的調查報告並給予意見。 立法會司法及法律事務委員會會議今早（14日）討論有關建議，近年關注司法議題、力倡司法改革的民建聯周浩鼎、葛珮帆及何君堯在發言時，先後歡迎司法機構的新建議，但謝偉俊則認為新機制只是「花瓶」，認為建議只為敷衍議員，因「法官手握投訴過程中的頭門及尾門」，不點名諷刺一直倡議改革的議員「太快收貨」，對此感到失望。葛珮帆其後強調自己未完全收貨，周浩鼎則說日後會繼續給予意見。

司法機構政務長梁悅賢稱，近年接獲有關法官的投訴大幅增加，共有5,559宗投訴已獲完成處理，當中有個案引起社會廣泛關注，希望可引入「兩級制」，提升機制的公眾問責性及透明度。

議員關注誰任諮詢委員會組成 梁悅賢：由首席法官委任

新民黨主席葉劉淑儀關注，將由甚麼社會人士出任諮詢委員會成員，民建聯葛珮帆亦要求司法機構交代，諮詢委員會中的社會人士由誰委任，以及如何決定個案屬複雜或引起社會廣泛關注。

梁悅賢回應指，諮詢委員會的社會人士成員由終審法院首席法官委任，由於諮詢委員會需要有相當比例的人士熟悉法律程序，因此法官所佔比例較多，社會人士佔比例較少，但終審法院首席法官會委任不具任何政治背景，且在其專業及公職範疇獨立並有公信力的人士。

梁悦賢表示，司法機構有專責秘書處收取有關法官的投訴，初步評估是否需要處理投訴，其後經由高等法院法官組成的專責法官小組判斷，如屬嚴重個案，會交至諮詢委員會處理，再由終審法官首席法官作出決定。她稱，被判斷為不需要處理或輕微個案，亦會有報告呈交予諮詢委員會。