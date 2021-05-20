專訪︱新選制被嘲「內循環」　黃碧嬌：落實愛國者治港唯一辦法

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-20 07:00

本港選舉制度翻天覆地大改動，其中一個重要變更，為選委會中區議會的席位全部取消，改由政府委任的分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會代表頂上。有意見批評，新制將民選代表摒棄在選委會以外，改由政府直接委任的人士選出特首，不符民主原則之餘，更有明顯的利益衝突，甚至有論者指此安排如同「政治內循環」。 《香港01》專訪大埔區議會前主席、現任大埔防火委員會副主席黃碧嬌，以及大埔前區議員、現任大埔分區委員會和大埔防火委員會委員羅曉楓，暢談相關議題。兩人異口同聲指，現屆區議會政治掛帥，以他們所在的大埔區為例，議員即使處理區務亦不熟悉區情，往往導致一些重要的地區建設無法完成，近日多人辭任更顯示有人「離棄選民」。羅曉楓甚至質問：「說好的齊上齊落呢？」 對於新制被形容為「政治內循環」，二人皆表示從來沒有人「指示」過他們如有機會成為選委，日後投票／提名取態應該如何。黃碧嬌更加明言，如果新制下不作這些改動，以政府委任的代表取替區議會，很難真正落實「愛國者治港」原則，認為這是唯一方法。

黃碧嬌批區議會不熟區情 民生事務也為反而反

為民建聯成員的黃碧嬌於2019年選舉中，以900多票不敵大埔民主聯盟的連桷璋，失去近20年的區議員資格。羅曉楓現為經民聯成員，於2015年「繼承」父親羅舜泉的衣缽當選「新富」區議員，前年改選不敵新民主同盟胡耀昌，連任失敗。

黃碧嬌指，以往當區議員時，每日早上5時就要起床，每星期抽兩天到巴士站和居民見面，偶爾到公園看居民耍太極，自己有時也會參與；落任後則每早到海濱公園做運動，到酒樓飲茶與居民傾談，並且照常接居民的個案求助。羅曉楓則指，現時仍然「朝七晚十一」接受居民的求助，「可能大家信任我，覺得我同政府關係好啲」，但承認沒了公職身份，有一些議題性的工作難以跟進，如巴士線重組等。

食環署裝紅外線探射燈遇反對 「就算係監控都監控隻老鼠啦」

對於現屆區議會表現，二人都表達嚴厲的批評，並舉出一些例子。黃碧嬌指自己當區議員時，議員關注到連接林村河兩岸的車道不足，一旦出現爆水喉等事故，交通很容易完全阻塞，要求在廣福橋附近另建一座行車橋，連接寶雅路和北盛街，本身地區諮詢已做過，運輸及房屋局局長陳帆已視察現場並初步認同建橋。但現屆區議會上任後，以選址附近的林村公立黃福鑾紀念學校反對為由，要求另覓選址，但她認為這不成理由，因為選址和學校很遠，不會構成大影響，批評現屆區議會「不熟區情」，只是想反對而反對。

說到這一點，羅曉楓更表不滿，直指「完全睇唔到佢哋（現屆區議會）有做嘢」。他指現屆區議會在「黑暴」之下產生，處理區務時往往要先做一些吸引眼球的政治工作，有時甚至凌駕民生所需：「比如話區內鼠患嚴重，食環署要裝紅外線探射燈偵測老鼠，但『黑暴』區議員都要反對一番，話呢個係『大陸牌子信唔過』，甚至會監控居民私隱。但就算監控，都係監控隻老鼠啦。」羅曉楓無奈說道。「佢哋係咪想回歸到原始科技，放個籠仔、擺隻雞髀咁去捉老鼠？」

連桷璋、胡耀昌近日分別宣布辭任。（資料圖片）

競選對手同辭任 羅：說好的齊上齊落呢？

於2019年修例風波暴力浪潮最嚴重的時間，兩人都遭受過相當壓力。黃碧嬌議辦先後被破壞過6次，羅曉楓議辦也曾被圍堵，私人座駕亦兩度被破壞。兩人另一個共通點在於，2019年的競選對手連桷璋和胡耀昌，近日都在公職人員宣誓修例通過前，分別宣布辭任區議員。

對此，羅曉楓有特別尖銳的批判：「對於你哋自家『手足』嚟講，無論如何都係不負責任。撇除政治立場，你啲支持者都會諗『我選你入去，係代表我反政府』，而家咩都冇做之下，說好的『齊上齊落』去咗邊呢？自己驚就走咗人，但呢個係你政治承諾，而家入去成年，民生工作又搞亂晒，政治又純粹做下吸引眼球工作，一個《國安法》就劈炮唔撈，點同支持者交代？你就算入到去（議會），俾人DQ返出嚟，喺你班支持者眼中，都尚且叫完成個『歷史任務』，咁樣辭職，仲唔係因為驚自己之前違法行為被揭發？咁仲唔係『棄手足於不顧』？」

羅曉楓又提到，民主派去年爭論於立法會應否留任期間，反對者其中一個論調，就是選民的授權只有4年，不能強加，但現時因一個政治因素，就自行提早辭任，其實某程度也是唾棄選民的授權：「根據你自己個邏輯，你承諾人哋做4年，唔長唔短，一時又可以改，一時又唔得。咁你今日辭職，又有冇問過你班選民先？」

黃碧嬌則指，連桷璋要請辭是其個人決定，但質問：「咁樣算唔算捨棄你嘅選民呢？議辦你就拎咗，但就咁辭咗職，真正用心為街坊服務嘅人，又點樣做地區工作呢？」她強調，這不是指政府應重新委任落選建制派，但認為如此辭任，對當區的選民並不公平，因選民投票是希望該議員可服務他們4年。

▼選舉修例草案重點▼

+ 2 + 2 + 2

新設分區委員會 否認區議會被「取代、架空」

大埔區特別之處，在於該區和北區以往不設分區委員會，今年才新加入，羅曉楓就是其中一名分區委員會委員。至於大埔防火委員會，黃碧嬌現任擔任副主席，羅曉楓也是其中一名委員。黃碧嬌解釋，防火委員會需與消防安全大使合作舉辦防火相關活動，與其他區交流防火措施、宣傳防止山火和家居防火訊息、統籌和參與防火演習、於街頭擺展板和辦防火相關嘉年華等。

羅曉楓提到，防火委員會除了協助推廣防火意識宣傳工作外，也會定期留意區內的防火救護服務的出勤記錄、監察區內大廈的消防違規狀況和店舖阻街問題等。「好多時媒體都只會講第一樣，以為我哋淨係教吓學生用滅火筒、派吓傳單，因為咁講好似滑稽啲，其實工作唔止呢啲。」

至於分區委員會，羅曉楓指最主要職責為就一些關於大埔社區的事務提供意見，協助政府推廣有關民生的事項，承認部分職能和區議會有少許類近。不過羅曉楓指，始終大埔區分區委員會是新加的事物，現時只能照紙面上的職能作詮釋，未來會再深入了解。羅亦認為，所謂「取代、架空」區議會的說法並不存在，因為區議會作為地區諮詢架構的原有職能沒有改變。

黃碧嬌、羅曉楓皆嚴厲批評現屆區議會的表現。圖為大埔區議會。（資料圖片）

黃：愛國者治港要「落實」 被批「內循環」也無可奈何

新選舉制度下，3類分區委員會取代區議會，成為港九新界地區組織於選委會內的代表，由於這些委員會成員始終是由政府委任，被一些人批評民主成份大削、選民基礎狹窄。再者，新制度下形成的投票關係，將是「特首提名局長、局長管轄民政署署長、署長委任分區委員會委員，委員選出特首」，有利益衝突嫌疑，時事評論員梁啟智更將這狀況形容為「政治內循環」。

黃碧嬌指，不相信這種選舉安排有利益衝突的情況，而且新制的代表性充足、基層代表力量更深。她指：「中央定呢個新選舉制度，前面都加咗兩個字『完善』，要確保選出嘅人士必須係愛國愛港，唔可以反中亂港、宣揚『港獨』。你就話佢『內循環』，但如果唔係咁樣，點可以保證到？愛國者治港係要『落實』。」因此，黃認為即使這種現象可能給予部分人觀感不好，卻是唯一落實「愛國者治港」的方法，認為香港不能再在政治問題上纏繞下去。「中央唔係冇俾過（政制較大自由度）你哋，但結果就搞成咁，成個社會好動亂。」

羅曉楓則指，雖然其分區委員會委員的身份是由政府任命，但從來沒有人向其明示或暗示日後如成為選委，投票取態應該如何。他也不同意分區委員會是落選區議員的「敗部者聯盟」說法，因大埔分區委員會名單中只有約一半是前區議員身份，也包括很多地區社團代表，又指即使是落選前區議員也有民意基礎：「上屆選舉個總得票比例大約係55:45（民主派對建制派），難度嗰百分之四十幾就唔重要？」

羅又指，日後如有機會成為選委，提名準則是愛國愛港與能力，是否提名反對派則要視乎情況，但前題是他們必須為過往支持暴力示威的行為道歉，才有可能考慮。「回頭是岸嘛，中國人講求包容心。至少你宣咗誓，放棄以前嘅諗法，認咗以前推班後生仔出去示威係錯先，而你又有地區政績，又有愛國心，起碼要做到呢啲先。」