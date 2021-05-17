專訪︱劉炳章：叫停發展郊野公園邊陲屬民粹　批林鄭房策原地踏步

撰文： 彭焯煒 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-05-17 07:00

全國政協副主席、前特首梁振英近日頻頻出招，發表疑似房屋「政綱」，重提在任特首期間建議開發大欖郊野公園邊陲土地，興建約2萬至3萬居屋單位，每呎劃一售6千元，引起熱議。 梁振英智囊、全國政協委員劉炳章接受《香港01》專訪時表示，早於2015年已提出相關建議，指大欖郊野公園邊陲地約170公頃，當中60公頃可用作建屋，選址交通方便，建議可參考愉景灣模式打造「無煙城」，兼顧環保需要。 劉炳章提到，特首林鄭月娥在2018年的「土地大辯論」後，叫停邀請房協就郊野公園邊陲地建屋的可行性硏究，或因民粹所致，對此感到可惜，又批評現屆政府在私樓供應量上原地踏步，數字與梁振英卸任時一樣。

劉炳章要求政府認真考慮郊野公園邊陲地建屋建議。（廖雁雄攝）

指香港有四成土地為郊野公園 世上罕見

本身是測量師的劉炳章表示，郊野公園範圍的劃界並無客觀科學標準，指新加坡、美國等發達國家的郊野公園，只佔當地面積一成，但香港卻有40%土地為郊野公園，屬世上罕見。他重提前特首曾蔭權在任時，曾將2,360公頃土地新劃為郊野公園，「既然有得劃入，即係都有得劃走」，認為政府應重新考慮在公園邊陲興建公營房屋。

至於用地選址，劉炳章在訪問中拿出當年建議的規劃圖，認為發展大欖隧道收費亭旁邊的郊野公園邊陲最為適合，該處毗鄰三號幹線，與錦上路西鐵站亦僅一公里，將來亦可興建支線作接駁，交通方便，而且該邊陲地帶本身生態價值不高。

他又建議可參考愉景灣及馬灣等模式建造「無煙城」，以電動車接駁居民往來附近交通樞紐，該處亦鄰近錦田南新發展區，未來將有學校、購物等配套設施，足以應付市民生活所需。

倡大欖建屋 10年內可回售政府：絕對有賺無蝕

劉炳章指，在香港發展郊野公園相對敏感，政府亦有顧忌，但認為不能斬腳趾避沙蟲，「沙田、大埔、荃灣、東涌等，當年豈不是郊野公園地帶？香港一向是保育、發展並行。」他說，當年研究大欖郊野公園邊陲建屋，開發成本約80億元，即使今天貴一倍至160億元，估算造價成本約50萬元一伙，遠低於新界東北發展區約200萬元一伙的造價。他指大欖郊野公園邊陲地170公頃中，當中60公頃可用作建屋，預計可興建3萬伙公營房屋。

他又指，居屋價格遠低於市價，市民購入物業後就算樓市下跌，也可於10年內原價回售政府，若十年後樓價上升，市民亦有資產增值，「絕對是有賺無蝕」，「郊野公園旁邊，我都想去住，環境又好，如果交通方便，政府保證buy back，我無downside，只有upside。」

劉炳章強調，發展郊野公園邊陲地最大好處是不涉及搬遷或賠償，土地開發成本較低，需時亦較短，認為加上建築成本後每呎只售6千元絕對超值，政府亦可收回開發土地及建築成本，對庫房沒有損失。

上屆政府邀請房協研究發展郊野公園邊陲地帶，其中一個選址是大欖隧道收費廣場以西的綠地是研究建屋可行性的郊野公園邊陲地之一。（資料圖片）

對叫停房協硏究感可惜 劉：或因民粹所致

梁振英在任內最後一份《施政報告》提出，利用邊陲地帶的土地作公營房屋，並於2017年5月邀請房協就大欖郊野公園邊陲地帶建屋作硏究；現屆政府於在2018年展開「土地大辯論」，由土地供應專責小組以「點心紙」方式，讓市民選擇土地發展方向，最終郊野公園邊陲選項「落選」，房協研究亦叫停。

劉炳章坦言有關決定或因民粹所致，對此感到可惜，「最起碼都應該做埋個研究先」，又認為「點心紙」做法實非科學化，亦流於主觀，市民只根據個人意願選擇，欠缺科學化數據支持。

他質疑，若有人支持「明日大嶼」填海，但反對發展郊野公園並不合理，「兩者都有自然生態，只係你見唔到個海底」，強調政府不應再以環保考慮為藉口逃避，坦言連天文台前台長林超英也不反對他的建議，「香港咁多個新市鎮，當年咪都係由郊野公園發展而成」。

劉炳章。（廖雁雄攝）

指一手私樓供應原地踏步

談及現屆政府的土地房屋政策表現，劉炳章不諱言，梁振英2012年上任時的一手私人房屋供應量約6萬多個，及至卸任時已增至9萬多個單位，「但到今時今日2021年，都仲係9萬幾個，好似喺度原地踏步。」

他稱自己不反對「明日大嶼」計劃，但認為遠水難救近火，政府仍要解決短中期房屋短缺問題，加上最新公屋輪候時間已升至5.8年，促請政府應認真考慮郊野公園邊陲地建屋建議。



梁振英日前重提發展郊野公園邊陲，發展局當日宣布動用《收回土地條例》，收回元朗、粉嶺等三組土地，劉炳章笑言可能是巧合，認為若收土地涉及公共利益，作發展資助房屋之用，屬無可厚非。