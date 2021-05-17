周守仁任天主教香港教區主教　神職人員：立場溫和易獲中方接受

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-17 20:28

天主教香港教區主教一職自2019年1月前主教楊鳴章逝世後懸空，梵蒂岡今（17日）正式委任耶穌會中華省會長、華仁書院校監周守仁為天主教香港教區新主教。 天主教香港教區表示，將於明日（18日）早上10時安排周守仁神父與傳媒會面。按照天主教會的教律，直至周守仁神父於12月4日接受祝聖並於主教座堂就職，現任宗座署理湯漢樞機將繼續掌管教區。 有神職人員透露，教廷過去兩年一直尋找主教人選，周守仁曾婉拒出任，惟周神父早前改變主意。該人形容，周守仁長時間在修會及學校工作，較少參加教區事務，為人低調、立場溫和，無明顯政治傾向，相信是中方可接受的人選。

現任九龍、香港華仁書院校監

天主教香港教區前主教楊鳴章於2019年1月逝世後，梵蒂岡任命前主教湯漢樞機擔任宗座署理，香港教區主教一直懸空逾2年，早前更一度盛傳教區輔理主教夏志誠和蔡惠民神父是熱門接任人選。

今年62歲的周守仁，於1994年晉鐸，2018年起擔任耶穌會中華省會長，現時亦是九龍華仁書院、香港華仁書院兩校校監。周守仁曾就讀香港華仁書院，及後負笈美國明尼蘇達大學修讀心理學及哲學，返港後先後於九龍及香港華仁教書，2006年取得哈佛大學教育博士學位。

國安法生效後曾去信學生：學校不是進行政治動員的平台

2019年反修例風波期間，周守仁曾在Facebook撰文，表示本來以和平的方式處理分歧可以接受，但最不願意見到的暴力行為卻不斷升級，更說「很不幸的是有不同人士選擇了以暴力解決問題，令原來善良的『初心』變得暗晦無光。」他曾受訪指，提出「香港獨立」是犯法，學生需要知道法律後果，但亦需要理解為何有人認為香港需獨立，原理如同他以往教避孕和墮胎一樣。

去年《港區國安法》生效後，周守仁曾向兩間華仁書院發信，強調學校不是政治組織，也非進行政治動員的平台，提醒學生在社會及政治紛擾下，須注意行為的法律後果。