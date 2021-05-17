消息︰梵蒂岡將委任周守仁為天主教香港教區新主教　最快傍晚公布

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-17 16:45

天主教香港教區主教一職自2019年1月前主教楊鳴章逝世後懸空，據可靠消息指，梵蒂岡將委任耶穌會中華省會長、華仁書院校監周守仁為天主教香港教區新主教，最快今日（17日）傍晚公布。

現任九龍、香港華仁書院兩校校監 亦為哈佛大學教育博士

天主教香港教區前主教楊鳴章於2019年1月逝世後，梵蒂岡任命前主教湯漢樞機擔任宗座署理，香港教區主教一直懸空逾2年，早前更一度盛傳教區輔理主教夏志誠和蔡惠民神父是熱門接任人選。

今年62歲的周守仁，於1994年晉鐸，2018年起擔任耶穌會中華省會長，現時亦是九龍華仁書院、香港華仁書院兩校校監。周守仁曾就讀香港華仁書院，及後負笈美國明尼蘇達大學修讀心理學及哲學，返港後先後於九龍及香港華仁教書，2006年取得哈佛大學教育博士學位。

國安法生效後曾去信學生：學校不是進行政治動員的平台

2019年反修例風波期間，周守仁曾在Facebook撰文，表示本來以和平的方式處理分歧可以接受，但最不願意見到的暴力行為卻不斷升級，更說「很不幸的是有不同人士選擇了以暴力解決問題，令原來善良的『初心』變得暗晦無光。」

去年《港區國安法》生效後，周守仁曾向兩間華仁書院發信，強調學校不是政治組織，也非進行政治動員的平台，提醒學生在社會及政治紛擾下，須注意行為的法律後果。