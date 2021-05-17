林鄭「選委面面觀」收視低　專頁Like單位數　專家：競選目的已達

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-17 21:14

由特首林鄭月娥親自主持的「選委界別分組面面觀」，今日（17日）播出最後兩集，分別訪問香港船東會前主席趙式明，以及建築師何力治，40集「長劇」終於迎來大結局。環顧整個系列節目，絕大部分的收視都可以用「慘不忍睹」來形容，觀看人次徘徊低位，被梁營嘲諷為港台收視「清零」。 不過正所謂「醉翁之意不在酒」，林鄭月娥與未來的「潛在選委」訪談，不少政界人士均形容是「曲線拉票」，為明年特首選舉熱身。 前特首辦「心戰室」要員、前新聞統籌專員何安達認為，從面向公眾層面，節目完全達不到「解說」的效果，無法拉近與公眾的距離，但實際上該節目的受眾是選委，林鄭通過節目與選委建立聯繫，等於為未來競逐連任時「拜票」鋪路，因此實際目的已經達到。

絕大部分收視低落 訪汪明荃最多人睇

「選委界別分組面面觀」由4月28日起播出，在港台電視頻道播映，亦會收錄在港台、政府新聞處的YouTube頻道。

翻查港台YouTube頻道，以今日傍晚6時截數（當時最後兩集未播出），已播出的38集中，除了訪問藝人汪明荃的一集，較能引起注意，有近7萬人次觀看外，其餘集數觀看人次全部低於1萬，大部分為2千至3千人，連訪問知名度高的全國政協常委唐英年，觀看人次亦只有不足8千。以有113萬名訂閱者的港台YouTube頻道而言，收視可算相當「慘淡」。



汪明荃在節目中指，選委會議席雖增至1,500人，但其所屬的「體育、演藝、文化及出版界」，席位由60席減至30席，其中15席更透過表列團體提名產生，「很多人失去機會，又失去一半聲音，當然是很不滿。」

值得留意的是，林鄭月娥的社交網專頁和政府官方的「添馬台」fb專頁，未有分享「面面觀」節目，只有政制及內地事務局fb專頁會每集分享。不過觸及率可說「慘不忍睹」，眾多帖文中，沒有一個獲得的反應（包括『讚好』、『嬲嬲』）達到雙位數。

屈穎妍（左）日前狠批林鄭主持「面面觀」節目，是「不務正業」。（資料圖片）

林鄭多場節目總發言時間比嘉賓更長

有建制中人向筆者表示，節目名義上是政府對新選制「解說工作」的一部分，但政圈盛傳林鄭有意爭取連任，由她親自掛帥和「潛在選委」對談，未免有「瓜田李下」觀感。

林鄭在節目中的表現，進一步加深政界這方面的推測。有媒體引述政界人士統計，林鄭在大部分節目中，發言總時間比起嘉賓還要長，有部分甚至佔七成以上時間。發言內容方面，林鄭不時重提在各政策範疇「政績」，該建制派中人笑言，節目基本上是林鄭的「個人airtime」。

距離選委會選舉只有4個月，近日全國政協副主席、前特首梁振英頻頻出招，在網上發表「疑似政綱」；「梁粉」專欄作家屈穎妍，日前更在網媒發炮批評林鄭對抗疫「不務正業」，利用身份之便、以公營頻道訪問將來有份選特首的選委會成員，如同「曲線開展選舉工程」。

何安達：個人政治宣傳成份極高

前新聞統籌專員何安達向筆者表示，國家或地區首長佔用大氣電波，親身主持電視節目，在先進地區並不常見：「一般都是有重大政策公布或者突發消息，如施政報告／國情諮文，或是宣布成功擊殺拉登，等等。總之是有非常重大的消息公布，首長才會這樣做。」他指，最常做這類「電視騷」的，是一些南美國家的專制領袖，例如委內瑞拉前總統查韋斯，「查韋斯很喜歡在節目上找不同嘉賓談話，附和自己所說的話。」他形容，「選委面面觀」是一場「特首辦版的警訊」，「純粹讓特首自我宣傳用」。

總體而言，何安達認為在「公眾解說」角度，「選委面面觀」無法為新選制加分，因林鄭民望只有約30分，本身已拖低節目收視，而且這些未來選委的代表性何在，由一個中立的傳媒人主持，才會問到比較尖銳的問題，「但結果不是，純粹是林鄭自己在讚新制度如何優秀、如何好。主持人自己說話的時間，經常比起嘉賓還要長，如果這是一場公共廣播節目，肯定是編導的失職。」

因此何安達質疑，整個節目實際上是「林鄭舞劍，意在選委」，為自己作前期選舉宣傳，與未來選委建立聯繫，「選戰早已開始了，現時北京未有決定，林鄭在這個時候毫無避忌走出來和潛在選委直接對話，自我宣傳之餘，日後接觸選委也方便很多，替日後『拜票』開路。」



《香港01》已向特首辦查詢，如何評估「選委面面觀」成效，正待回覆。