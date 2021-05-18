林鄭：疫情力保不失　行會通過放寬非本地培訓醫生執業　下月首讀

撰文： 林劍 周禮希 最後更新日期： 2021-05-18 10:44

特首林鄭月娥今日（18日）早上出席行政會議前見記者。保安局上周引用國安法，凍結壹傳媒創辦人黎智英資產；林鄭和全國政協副主席梁振英兩大陣營近日都動作多多，梁營中人更不斷批評林鄭政府的施政，被外界認為是特首選舉「前哨戰」開打。 林鄭月娥表示，按國安法可凍結相關財產，執法機關將依法辦事。

參加六四集會違法？ 林鄭：叫我評論「強人所難」

【10:43】至於市民參加六四晚會會否有刑責，林鄭指有一套既有制度說明是否合法，她不可在此指假設的事件「得或唔得」。她稱傳媒每次叫她評論都是「強人所難」，因為要視乎每次事件法律、證據，而法律詮釋更要交由法庭處理。

【10:40】Bloomberg記者問及，美國近日研究夏天時讓已完整接種疫苗人士重啟旅遊，問港府會否擔心疫苗接種率不夠，無法參加。

林鄭回應指，政府的工作目前有4個順序，優先的是保持城市安全，她理解旅遊的重要性，但認為沒有事比保障城市安全更重要，不會因為急於開放旅遊先操之過急，而新加坡與港「旅遊氣泡」兩度延期，正好說明此原則。不過，林鄭亦承認在疫苗接種方面有很大空間改善，強調本港有足夠的疫苗，近期亦研究外展疫苗隊，質疑「世上有沒有其他地方有此服務」。

【10:30】有記者問及，之前提出5月中推出的「來港易」是否延期，林鄭指香港疫情穩定，內地亦只是間中有個別個案，認為有條件繼續內地來香港的相對放寬安排。她指，「來港易」目前仍計劃在月內以廣東省為試點推出。

至於保安局凍結壹傳媒創辦人黎智英部分財產，會否影響香港國際金融中心地位，林鄭指案件已進入司法程序，不便多講，但強調港府維護國家安全依法辦事，「執法必嚴，違法必究」。她指，既然保安局局長有合理理由懷疑涉及國安罪行財產，就能按法律行動，這說明當局認真嚴謹，因為事件牽涉14億人民安全。

她批評有傳媒攻撃事件影響香港國際金融中心地位，強調不會出現此情況，更希望更鞏固金融中心地位，因為事件表明無人可以利用香港的金融體系危害國家安全。

梁振英倡發展郊野公園 林鄭反擊：要長遠謀劃



對於前特首梁振英重提發展郊野公園邊陲，林鄭表示，本屆政府對土地重視不容置疑，每屆政府均有不同策略，「有政府喜歡以『揼石仔』的方式，逐發土地研究，有些政府包括本屆政府，我們覺得要長遠謀劃，必須開拓新土地，不是將單幅土地改變用途」，又指每次改變土地用途都會令部分市民失望。她強調大家策略不同，效果亦有分別，而土地開發不應着眼於快慢的「簡易評估」，而是成效，強調土地供應非「一蹴即達」，亦有「前人種樹、後人乘涼」的作用，「如果只單用某一個日子、某一個數目的供應，而作出結論，往往是有偏頗。」

林鄭特別提到，她現在從自己特首的層次，監督財政司司長陳茂波找土地的工作，而發展局亦要每周報告進度。她形容《收回土地條例》的工作很破格，但亦要檢視土地是否符合資格，即使日後被司法挑戰，亦要有展視理據。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

指香港疫情力保不失

【09:53】林鄭指，現時全港已打200萬劑疫苗，存量仍有另外200萬劑，政府今日開始按企業要求提供外展接種服務，很高興見到報章廣泛支持抗疫措施，更有社論指社區有望清零，更需要「谷針」，需要呼籲市民積極接種疫苗，企業亦找方法方便員工接種疫苗。





林鄭月娥指，目前要在外防輸入採取更嚴格措施，包括昨日起限制非港居民由台灣入境，香港居民入境後要檢疫21天，星期五亦將新加坡及日本等地列入較高風險地區，入境後檢疫21天。

【09:50】林鄭指，近日區域內多處地方疫情反彈，香港在市民的努力下力保不失，如專家所說是有望清零，除5月初一名4歲小朋友外，已24天沒有本地不明源頭個案。現時更要按4.12所公布的抗疫新路向，政府近日已收緊台灣來港航班安排。