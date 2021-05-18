專訪︱政協可請假5年　劉炳章：梁振英如做特首不會為中央添煩亂

撰文： 彭焯煒 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-05-18 09:07

改制後的特首選委會選舉，尚有4個月便舉行，全國政協副主席、前特首梁振英日前發表疑似「政綱」，重提設立文化局、開發郊野公園等建議，「梁粉」張志剛更為CY鳴鑼開道，強調政協副主席參選特首非「降格」。 曾出任梁振英競選辦副主任、同樣被視為核心「梁粉」的劉炳章接受《香港01》專訪時表示，對方未曾就參選一事接觸他，但認為梁振英行事較貼近中央思維，除了有能力外，「最緊要係有擔當及立場堅定」，不會為中央添麻煩，比現任特首林鄭月娥優勝。 劉炳章指，不少國家領導人亦同時兼任其他職位，即使難以兼顧，梁振英若當選特首亦可向政協方面請假5年，集中做好特首工作。

諷林鄭不夠擔當：下次又話要辭職點算？

訪問在灣仔某咖啡廳進行，劉炳章甫坐下，即點了一份「雪糕紅豆配涼粉」，被記者笑指他是「梁粉」，劉炳章笑答：「涼粉好呀」，與記者相視而笑。

劉炳章與梁振英識於微時，一直是對方的重要智囊，2012年梁振英參選特首後來居上，他一直出謀獻策，CY日前重提大欖郊野公園邊陲建屋，其實出自當年劉炳章的構思。被問到梁振英是否有意捲土重來，劉炳章僅稱，對方未就此事向他表達意願，但「佢出到聲一定幫」，而土地房屋政策一直是梁的「主打」。

談及下任特首條件，劉炳章在訪問中指，中央正面對歐美圍堵、內部經濟下行等問題，「總部而家面對咁大壓力，都會叫分公司自己搞掂晒啲嘢啦，唔好再煩我」，意指特首要具擔當，不應事事要中央「操心」。他特別點出，特首除了要有能力，「有擔當最緊要，立場亦都要堅定」，不諱言：「（林鄭）喺反國教事件喊住要辭職，佔中嗰陣又喊住要辭職，2019年反修例又喊住要辭職（按：林鄭曾在閉門會面表示若可選擇她會辭職），佢未當選已經話，香港人主流意見不同，就會辭職，咁如果下次又話辭職咁點算呀？」

政協請假5年料無礙工作

對於有人質疑梁振英以政協副主席身份參選特首是「降格」，劉炳章不同意，指梁在2017年7月卸任前已獲委任為政協副主席，「當中重疊過幾個月」，又提到港澳辦主任夏寶龍亦是政協副主席，認為兼任兩職並無大問題。但他建議，若梁振英當選特首後，因為工作的被動性大，工務繁忙以致一人難兼顧兩邊，或可向政協請假5年，相信無礙政協工作，因仍有其他副主席可代為分擔。劉炳章指，選舉有競爭是健康做法，過程中亦可改善政綱，但希望候選人不要「互相攻訐」。

倡增設副司長、公務員改革

梁振英2012年上任特首前，曾提出「五司十四局」重整管治架構方案，加入兩名副司長，但最終因立法會拉布而觸礁。劉炳章在訪問中重提相關建議，稱來屆政府應著手推行改組政府方案，「日後司長負責處理原則性問題，副司長則負責執行細節」，又建議推行公務員改革，以提升政府的管治效率。