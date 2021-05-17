梁振英：房策須做到「Do it or die」　「十四五」是港人最後機遇

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-17 13:43

距離特首選舉只有9個月，全國政協副主席、前特首梁振英會否捲土重來參選，引起關注。近日重提發展郊野公園邊陲的梁振英接受訪問時表示，現在很多公務員有時沒有做到「Do it or die」的要求，一份文件在政府部門間傳閱需時數周，情況很常見。 他指，若說改革政府施政效率，會令到原本制度「禮崩樂壞」，那這些「禮和樂」都是近年來的「陋習」，例如一些惠及市民大眾的工程，卻因為一些人申請司法覆核，故意拖延整個計劃，但申請人自身毋須承擔任何後果。

憶花園街排檔火災感觸

有建制背景的《點新聞》刊出梁振英訪問，由梁振英時期出任新聞統籌專員的馮煒光主持。梁振英指，香港需要學習內地、新加坡，與時間賽跑，「如果我們不能夠用比較快的速度，生產新公屋，劏房住戶怎麼上樓？劏房的家庭每住多一晚，就多一晚火災的風險。」

他憶述2011年「花園街排檔大火」造仍9死24傷慘劇，當時他以行會召集人的身份前往探望附近居民，其中一位與女兒居住在劏房單親媽媽哭着說，花園街大火後，每每半夜聽到救護車或者消防車的警號聲都會驚醒，抱着女兒下樓，對此深有感觸，「如今不是沒有建屋計劃，但如果是為了所謂普通法的傳統，遵循漫長的流程與程序，我們還需要付出多少場大火？燒死多少人？還要多少單親媽媽聽到警號聲抱着女兒下樓的代價，才能有房屋給他們上樓。」

提到「十四五」規劃，梁振英指，國家未來5年的規劃很可能是香港人「最後機遇」，若港人未來5年沒有很好把握大灣區發展的黃金機遇，將會「蘇州過後無艇搭」。