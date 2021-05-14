許樹昌：本港疫情趨穩定有望「清零」　政府可研與內地、澳門通關

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-14 17:02

本港新冠肺炎疫情放緩，連續7天無源頭不明個案，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天（14日）表示，現時本港疫情已趨穩定，有望「清零」，若未來7天都繼續未有源頭不明個案，更有條件與內地、澳門商討通關。 呼吸系統科專科醫生梁子超則稱，仍需觀察多幾天，才能判斷疫情是否完全受控，但現時情況向好，認同下一步可研究通關。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，現時本港疫情已趨穩定，有望「清零」。（資料圖片）

許樹昌表示，涉及南非變種病毒的群組已找到傳播鏈，該群組也無引致社區出現爆發，至於昨天一宗由法國輸入香港的個案，雖然其潛伏期也曾身處香港，但由於他感染到L452R變異的病毒，而本地並無此類變種病毒，估計患者於法國受感染的可能性較大，可見本港並無其他個案。

至於5月7日公布的一宗源頭不明個案（華大基因員工），許樹昌相信他的傳播鏈也有機會「傳傳下斷咗」，現時本港疫情已屬穩定，也有望「清零」。

現時內地與香港的陸路口岸，只有深圳灣及港珠澳大橋兩個口岸開放。 （資料圖片／梁鵬威攝）

許樹昌︰若個案清零 可研究逐步放寬措施

許樹昌認為，若未來7天都繼續無源頭不明個案，便有條件與內地、澳門商討通關。至於其他措施能否再放寬，例如食肆能否更多人一枱、學校可否恢復全日上課等問題，他認為若做到清零，可以研究逐步放寬，但不能如同去年第三波爆發前，食肆人數突然不設上限。

梁子超認為，若本港能滿足到內地和澳門要求的「連續14天無源頭不明個案」，便應商討通關。（資料圖片）

梁子超︰應觀察多一周

梁子超指出，在過去14天，除了華大基因一名員工確診，以及涉及變種病毒的群組外，就沒有其他本地個案，在目前檢測量大的情況下，都無出現新個案，是好的訊號，但亦應觀察多一周，才能判斷疫情是否完全受控，「變種病毒最後一個（患者）5月頭先移離社區，要睇下有無餘波。華大個員工打咗針都確診，證明佢曝露風險高，傳染佢嘅人有無傳染其他人，呢啲都要睇下。」

被問到下一步可放寬哪方面措施，他認為，若本港能滿足內地和澳門要求的「連續14天無源頭不明個案」，便應商討通關。

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