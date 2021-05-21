黃國健稱外傭僱主可「以薪買假」　遭黃定光斥「工會不熟例」

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-05-21 16:32

立法會《2021年僱傭（修訂）條例草案》委員會今早（21日）開會，討論政府建議分階段將勞工法定假期由12日增至17日，其中工聯會及勞聯在會上提出修正案，希望政府提早實行增加勞工假安排。 會議期間發生一段小插曲，工聯會黃國健發言時稱，外傭僱主可以「以薪買假」，隨即遭委員會主席、民建聯黃定光斥做法是「違規違法」，指法定有薪假期是不能「以薪買假」，斥對方「你哋作為工會應該對有關條例好熟悉，明唔明？」

工聯會黃國健發言時稱，目前不少家庭都有「補薪」予外傭留在家中工作，而不少外傭都願意做，又稱有能力聘請外傭的家庭，「一年俾多千零蚊唔係太大問題。」

黃定光隨即澄清，增加勞工法定假期安排令外傭也可受惠，法定有薪假日是不能以薪代假，「你千祈唔好誤導市民」，但黃國健指「以薪代假是行之有效，外傭亦是自願賺假期錢」，雙方一度疊聲，黃定光斥對方「你係違規違法，呢度係立法會，非法嘅事唔能夠係度傾。」黃國健則稱黃定光有立場（因民建聯支持政府方案），並試圖更正自己說法，指「好多外傭搵多啲外快，故自己會去做替工，亦會介紹姊妹在假日出任替工」，又指在疫情下，不少外傭都在假日留家，但並非在工作，只是家中有長者故順便照顧一下。

黃定光再反駁黃國健指，即使在疫情非常時期，讓外傭在假日留在家中，亦不應工作，強調自己有責任向公眾說明法定有薪假期是不能以薪代假，反斥對方「你哋作為工會應該對有關條例好熟悉，明唔明？」

勞工處：不能以薪代假 替工違反《入境條例》

勞工處助理處長梁樂文指，《僱傭條例》清楚列明，即使員工同意亦不能以薪代假，若僱主需僱員在法定假日工作，則須與僱員協商補假。至於替工安排，梁樂文表示外傭到港工作時，需按《入境條例》簽署聲明，列明工作地點及僱主，故替工是違反《入境條例》。

黃定光最後再說，希望黃國健「唔好誤導啲僱員，唔係攞錢就搞掂，累死啲僱員。」事件及後告一段落。