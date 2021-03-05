增加勞工假草案今刊憲　本月17日交立會　佛誕最快明年起列勞工假

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-05 13:36

政府今日（5日）在憲報刊登《2021年僱傭（修訂）條例草案》，將法定假日的日數逐步增加，每2年遞增一天，用10年時間增至17天，與銀行假「睇齊」。當局計劃明年起，將佛誕列為勞工假。條例草案將於3月17日提交立法會。

政府今日（5日）在憲報刊登《2021年僱傭（修訂）條例草案》。

勞工處表示，條例草案旨在修訂《僱傭條例》（第57章），將法定假日（俗稱勞工假）的日數逐步增加，由12天分五次，每2年遞增一天，直至17天，令到勞工假數目，與星期日以外的公眾假期（俗稱銀行假）日數看齊。

勞工處發言人指，新增五天法定假日，是現時並不屬於法定假日的公眾假期，並按以下次序逐步列為勞工假：佛誕、聖誕節後第一個周日、復活節星期一、耶穌受難節和耶穌受難節翌日。

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發言人又補充，如條例草案獲順利通過，首個新增法定假日將於明年實施，並於2030年完成將法定假日日數與公眾假期日數看齊。

特首林鄭月娥去年初推出10項民生措施，包括建議將勞工假與法定假劃一17日。勞工及福利局早前提出相關方案，惟勞顧會兩度討論，仍未獲共識，勞福局局長羅致光早前在立法會指，政府認為不應浪費時間，如社會已有主流聲音要做，便應去做，亦透露暫沒計劃重返勞顧會討論。

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