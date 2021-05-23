修例增5日勞工假　資方郭振華指放假或更辛苦　職工盟：哲學問題

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-23 14:43

政府擬修改《僱傭條例草案》，將目前12日法定假期，分10年增至17日公眾假期，每兩年增1日。勞聯副主席、勞工顧問委員會僱員代表譚金蓮今日（23日）出席港台《城市論壇》時表示指，分10年執行時間太長，重申勞聯倡議分三年、按節日增加假期的方案。被問到勞聯立法會議員議員潘兆平的投票取態時，譚金蓮只表示勞聯提出了「三年方案」的修正案，該會本身支持劃一法定假期。 同場的勞顧會資方代表、香港工業總會理事郭振華指，資方不太着意增加假期造成的成本，只是憂慮太短時間的改變，僱主未必能適應，又提到部分行業有機會不夠人手，應把影響減至最低，故政府方案循序漸進更為穩妥。他更指，僱員放假可能亦要照顧家人，不一定比上班輕鬆。 職工盟統籌幹事王宇來聽後笑着反駁，指郭振華的說法有如哲學問題，不明所以，「放假就算陪兒子放電，心理都比上班好」。

王宇來反駁郭振華指僱員放假未必較上班輕鬆。（資料圖片）

王宇來在節目指，勞動市場並非只是數字，強調工人亦有家庭，而世界衞生組織近期亦有研究提到工時過長影響健康。他指，港府應考慮以往高強度勞動的經濟模式是否仍適合香港，強調香港工時之長仍是世界前列，工作模式應有轉變。

郭振華表示，職安健可在法律方面加強，甚至以AI技術改善，不一定要靠放假休息。他又指，有員工放假亦要照顧仔女等，不一定較上班輕鬆。王宇來回應時笑言，郭提出「放假比上班辛苦」是很哲學性的問題，不明白放假為何會比上班辛苦，「放假就算陪兒子放電，心理都比上班好」。他又稱，如果不是透過法例強制執行，從歷史角度而言，若沒有法例規管，現時仍有童工問題、婦女仍然沒有產假。

香港人才管理協會副會長梁偉佳之後回應指，理解需要透過法例處理，只是認為需要平衡，自然地與時並進，又舉例指法國已進入一周只有四天上班、內地亦有五天工作等。

郭振華表示，資方憂慮太短時間增加假期導致僱主未必能適應，又提到部分行業有機會不夠人手。（資料圖片）

王宇來批評，用十年時間劃一法定假期是匪夷所思，「出年就可以即刻做」，認為「三年方案」亦是等得太久，商界應該早有準備，不解他們為何有如「如夢初醒」。

譚金蓮補充指，現時不少白領工種放勞工假，強調平權對打工仔是重大政策，他們以往曾提出「一步過」的方案，但考慮到疫情已持續18個月才提出折衷方案，讓工友預期三年內有17日假期。

梁偉佳指，理解福利愈多愈好，但強調17日公眾假期並非規定，只是歷史背景上有公司提出更優厚的條件吸引應徵，故沒有「平權」一事。他又指，突然增加5日假期，的確會令公司的人手調配有考慮。

公務員薪酬趨勢調查全負數 人力資源專家：料市場凍薪或有1%增長

另外，政府的公務員薪酬趨勢調查早前公布，經計算淨指標全為負數，若按此調整，公務員將需要減薪。郭振華表示，過去一年企業及僱員的收入都少了，指僱主都不忍心向中低層員工「落刀」，而高層早已減薪，鼓勵企業對好的員工加薪，為員工多作企業培訓。

譚金蓮指，她認為趨勢調查去年錄得正數之下，公務員仍凍薪，而今年經濟比去年更有希望，不希望再有減薪安排。她又指，私企僱員之前願意停薪留職，亦有不少減薪及放無薪假，不希望再有減薪。王宇來指，如果減薪有如對公務員「一盤冷水淋下來」，指公務員已經很大壓力。他亦認為，勞動市場的「打工仔」已做了很多事共渡時艱，如果要再減薪將很難接受。

梁偉佳指，政府的調查只是參考，坊間其他薪酬調查不少都顯示只會凍薪，又指去年不少企業推出無薪假，其實已是變相減薪，但員工都願意捱下去，就是因為見到希望。他亦認為政府有考慮，包括士氣、對商界的訊息等方面，但商界亦會有自己的考慮，不一定全跟政府。他表示，預計今年凍薪或有1%增長，相信來年可能加薪更多。