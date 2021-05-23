10.1集結案｜囚倉酷熱空氣不流通　前議助：何俊仁面容憔悴睡得差

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-05-23 18:42

民主黨前主席、支聯會副主席何俊仁承認去年10月1日組織未經批准集結罪，以及煽惑他人參與未經批准集結罪，目前正在還押。近日天氣持續酷熱，曾任何俊仁助理的屯門區議員朱順雅在Facebook透露，何俊仁面容憔悴，因囚在細小出風口的單人倉，空氣不流通，整晚都睡得差。 朱順雅今（23日）再在Facebook指，據其了解，何俊仁在還押翌日已向懲教署人員提交探訪名單，惟至今仍未更新，她多次向收押所查詢不明。同樣在還押翌日，何俊仁家人將何的貼身衣物及鬚刨等交往收押所，但何俊仁至今仍未收到。 她強調，將協助其家人聯絡懲教署跟進，希望何能盡快獲派所有物資及更新探訪名單。

何俊仁被控在2019年10月1日組織未經批准集結罪，以及煽惑他人參與未經批准集結。(資料圖片/鄭子峰攝)

朱順雅稱，在收到探訪名單仍未更新的消息後，今早繼續陪伴何俊仁的家人前往探訪。她指何俊仁如過住幾天一樣，談幾分鐘後就開始額頭冒汗，「今天冒汗程度更甚，可說汗流披面」。

朱順雅又指，何俊仁被單獨囚禁，已被安排較通風的囚室，睡得較好，但仍然吃不下，樣子納悶。對於其孫兒親手寫的信件，何俊仁即流露想念親人的眼神，會心微笑。

對於孫兒親手寫的信件，何俊仁即流露想念親人的眼神，會心微笑。（朱順雅facebook）

朱順雅：何俊仁面容憔悴 整晚睡得很差

何俊仁上周二被拒保釋，需即時還押。朱順雅表示，還押翌日探訪他時，何俊仁面容頗為憔悴，被囚在一個只有細小出風口的單人倉，空氣完全不流通，整晚睡得很差。她稱15分鐘的會面時間，「起初見他還只是面色難看，其後因為實在太熱了，我看著他豆大的汗粒，從額頭不斷冒出來。」何俊仁更熱得要將衫鈕打開，由最高一顆解至胸口的一顆，「裡面的悶熱程度，可想而知！」

直至前日（21日）和昨日（22日），朱順雅稱何俊仁的情況一天比一天好，她亦放心不少，強調其目前情況，整體來說是可以，籲大家不用擔心，「當然，一個近70歲的人，曾動過兩次手術，又患過癌症，碰上這樣的環境，一定不好過的。」

各被告被柙送至荔枝角拘留所的情況。(詳見下圖)