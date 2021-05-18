何俊仁首度還柙　曾被扑頭、選特首　入中聯辦談判促成政改最經典

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-05-18 20:20

前年10.1國慶的港島區大遊行，黎智英、何俊仁、楊森等10名民主派人士承認組織未經批准集結罪，其中6名未有在囚的被告，今日（18日）被撤銷保釋，還押候判，這次何俊仁、楊森、單仲偕等人首次身陷牢獄。 何俊仁投身民主運動30多年，曾任民主黨主席、支聯會主席，最經典事件是2012年走入中聯辦談判政改，最終投下贊成票，促成回歸後首次政改成功。何俊仁從政生涯有不少經典事跡，包括曾經參選特首、在立法會會議廳看性感女郎照片。

關心中國發展 四次到釣魚台宣示主權

何俊仁一向關心中國發展，爭取「平反六四」多年，又曾4次到釣魚台宣示主權。1990年，何俊仁與其他民主派組成「港同盟」，1994年後匯點合併成民主黨，回歸前曾任立法局議員、區議會議員和區域市政局「三料議員」。

回歸後，何俊仁一直連任立法會議員，並在2006至2012年出任民主黨主席。2009年底，社民連和公民黨合作發起「五區總辭」，5名立法會議員辭職，在2010年進行補選，以發起「變相公投」的效果，爭取「真普選」，但民主黨拒絕參與五區總辭。

2010年走入中聯辦 被激進派狙擊

香港政治史卷中，民主黨走入中聯辦談判政改，是重要的一章。2009年8月，何俊仁請時任特首曾蔭權出手，協助安排與中央直接對話，且表明了會接受任何對話的方式，希望了解北京的普選路線圖。



翌年5月24日，民主黨創黨以來首次跟中方官員正式公開會面對話，成就回歸後的其中一幕經典。當時，何俊仁與副主席劉慧卿、立法會議員張文光走入中聯辦的大門，跟時任中聯辦主任李剛、法律部部長馮巍、法律部副部長劉春華，進行歷史性兩小時會面，商討香港政改方案。據報，當時民主黨在考慮2012年政制改革方案時，「決定採取溫和、理性態度與中央政府及特區政府合作」，最終該次會面對話促成了政改通過，立法會由2012年起議席由60席增至70席，其中直選增5席，功能界別新增5席全撥予俗稱「超級區議席」的區議會（二）。



不過，民主黨進入中聯辦後不足一月，泛民出現內部大分裂，民主黨被猛烈批評與中央「密室談判」，社民連等新興激進黨派開始攻訐民主黨。

談到被指摘「密室談判」，何俊仁接受《香港01》專訪時曾提到：「在所有人面前，大家一定一開始就祭出自己立場，其實沒什麼機會坦誠對話，沒可能談到一些敏感話題，一定要私下、密集地談，才談得出一些具體共識。當然，有些朋友會不喜歡，認為這是『密室談判』，但歷史的現實就是這樣。」

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2006年麥當勞遇襲 2012年參選特首

一向溫和的「白鴿」，不單止在香港政局「左右做人難」，更曾受到襲擊。2006年8月20日，何俊仁參與一場遊行後到中環一間麥當勞用膳，被數名兇徒襲擊至頭部瘀腫、鼻骨爆裂，是香港回歸後首名遇襲的立法會議員，何俊仁因而獲「鐵頭何」之名。

時任特首曾蔭權當晚到醫院探訪，揚言「要追到天涯海角緝拿兇徒」，兇徒其後落網。不過，兇徒當時聲稱是因為在公屋、綜援等事情上向何求協助不得要領，而以2.5萬元僱用打手行兇，但此案疑點重重，例如被告居港未滿7年，根本無資格申請公屋，因此真實動機仍然未明。

至2011年，泛民主派決定推舉一名人選參與2012年行政長官選舉，何俊仁出線初選，並獲188個提名的何俊仁，與梁振英、唐英年同場競逐，最終只得76票落選。

預期案期間看模特兒照片 網民封為「AV仁」

隨着2012年落任民主黨主席，何俊仁漸退出黨內領導層，並決定2016年後不再參選立法會。不過，何俊仁在議員任期尾段爆出經典事件：2014年2月，時任財政司司長曾俊華在立法會宣讀《財政預算案》，有傳媒拍到何俊仁在觀看身穿三點式內衣女模特兒照片。他事後表示當時分了心，承諾日後會避免事件再發生，同時認為事件不涉及道德問題。

事件在網上發酵，何俊仁被網民稱名「AV仁」；民主黨當時公開譴責何俊仁，又罰款1萬元以示懲罰。



最近幾年，民主黨由新一代帶領，何俊仁在傳媒亮相時，多是掛着「支聯會副主席」的「牌頭」。在最近一次《香港01》專訪中，一向溫和的何俊仁對於中央處理手段亦有很多不滿。

何俊仁說，北京近年對港政策已傾向於「不溝通、不讓步、不諒解」，一切以最嚴厲方式處理，並將打擊面擴至最大。他引述三十多年前中共元老的警告，指北京對港澳的工作最忌憚就是「一左二窄」：走極左路線、樹敵過多。但以最近情況來看，何俊仁認為北京似乎再次走上這條舊路，令人感覺似乎連「溫和民主派」也不是出路。

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專訪︱何俊仁：北京對港政策「一左二窄」 有感溫和派也非出路

楊森指出，民主派在議會過半有為市民「把關」的作用，包括阻擋《基本法》23條提上立法會。（盧翊銘攝）

學者楊森參與「匯點」 其後合併成民主黨

民主黨另一前主席楊森亦首次被還押。學者出身的楊森長年任職港大，在民主黨內「星味」不及李柱銘、司徒華、劉慧卿，但作為民主黨內的學者智囊，楊森參與絕不算少。

早於1983年，關注香港政治前景的一班港大畢業生組成了「匯點」，支持香港「民主回歸」，楊森就是成員之一，更是1988至1989年的主席。1994年，匯點與港同盟合併為民主黨，楊森作為匯點重要一員，擔任民主黨副主席一職。

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曾任民主黨主席 近年多為黨友助選

楊森在1991年參與立法局選舉，回歸後連續3屆當選，是民主黨在立法會的骨幹成員。他在2002年擔任民主黨主席，但任內經歷陳偉業退黨和少壯派出走事件，2004年立法會選舉，民主黨由12席減至只有9席，楊森辭去主席為結果負責。

2008年，楊森排在甘乃威第二位，替對方助選，完成該議席的世代交替，其後十多年，楊森主要在地區亮相，為民主派助選。

去年反駁「奪權論」 強調一國兩制下爭高度自治

對於近年針對民主派的批評愈趨激烈，亦有言論指民主派計劃在立法會奪得過半議席是「奪取管治權」，楊森在去年中央改變香港選舉制度前接受《香港01》專訪時，指「奪權論」反映中央對「一國兩制」無信心，指民主派「只是在『一國』之中爭取『兩制』的高度自治」，反問：「奪乜權啫？呢啲係《基本法》容許嘅。」

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