拆解回港易6小時「彈弓手」之謎　傳高層介入　建制批欠全盤考慮

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-05-23 17:43

特區政府昨日（22日）上演「反轉再反轉」戲碼，衞生署下午公布由於廣東省錄得一宗新冠肺炎確診個案，當地將改列為「中風險」地區，翌日起不能透過「回港易」計劃返港。消息公布後，全國政協副主席、前特首梁振英隨即在社交網開火，稱如果一宗個案就要即時叫停，「用這個尺度，香港和內地通關無望」。同日晚上政制及內地事務局發稿即轉軚，改口稱廣東省未被列為「中風險地區」，「回港易」計劃的安排會暫維持不變。 同一日內，政府不同部門分別就同一議題表達完全相反的立場，自然引起外界關注，政府決策過程出現什麼問題？《香港01》綜合多方消息，衞生署下午公布安排前，政制及內地事務局已經知悉，只不過，政府內部懷疑未經充分討論、評估外界反應以及所帶來的影響，結果消息在親建制陣營內「激起公憤」，驚動港府高層介入，是以「彈弓手」收回成命。

公布不足六小時即改 梁振英言論惹聯想

事緣衞生防護中心傳染病處主任張竹君，於昨日下午4時半的疫情記者會主動提到，廣州荔灣區出現個案，政府將於周日起將廣東省列入「中風險地區」，市民不能以「回港易」經廣東省抵港，更指政制及內地事務局將於稍後公布措施。



翻看片段，張竹君當時是跟稿宣讀，明顯是衞生署早有預備，並非「爆肚」；食衞局於晚上7時15分所發的新聞稿，亦指「由明日起，所有在入境前14天內曾到過廣東省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件，該些旅客須於抵港後接受14天強制檢疫及強制檢測的安排」。因此將廣東省列入「中風險地區」，肯定曾經進入政府議程內。

同日晚上8時許，梁振英在社交網開火，提出「三不解」質疑港府做法，指廣東省其餘地方面積比廣州市面積大23倍，為何廣州有個案，全省就沒有「回港易」。他以澳門為例，曾到過廣州市荔灣區龍津街道錦龍社區的入境人士，需按當局要求在指定地點接受14天醫學觀察；其二，用這個尺度，只要新加坡有一宗個案，從新加坡來港的旅客就要隔離，反問香港和新加坡的旅游氣泡還有沒有可能實現；其三，如用這個尺度，香港和內地通關無望。

結果晚上10時29分，政制及內地事務局發新聞稿，指廣東省並未被列為「中風險地區」，將「中風險」範圍至確診大廈，「回港易」計劃的安排會暫時維持不變，由公布到取消前後未夠6小時。梁振英隨即在社交網截圖該新聞公報，留言指「歡迎特區政府從善如流」。

梁振英陣營近月非常活躍，高調評論現屆政府表現，外界廣泛猜測梁是否有意再度參選特首。無論最終「官方說法」是如何，政治觀感上，外界亦容易覺得梁振英的言論，與政府更改決定有莫大關係。

張竹君昨日在主體發言中，主動公布廣東省「回港易」將會暫停，從神態可知是照稿宣讀，絕非「胡亂公布」。（《香港01》直播截圖）

訊息於藍圈「內爆」 傳驚動港府高層

有建制中人指，昨日衞生署公布暫停廣東省「回港易」安排後，消息瞬即在建制圈子發酵，有人批評當局決定離譜、兒戲，指廣州只有一個病例，且內地政府反應迅速，看不見有很大風險，質疑是公務員官僚、只按本子辦事，未顧及實際情況。該人指，今次事件與安徽、遼寧錄得個案後暫停「回港易」不同，一來只有廣州荔灣區一個個案，二來廣東省與香港關係密切，大批港人在此經商、生活，來往頻繁，批評當局作決定前未有考慮大局，「香港目前最重要是爭取通關，你突然煞停『回港易』，廣東省政府、中央會怎樣想？」

該人又指，據聞事件驚動至港府最高層介入，政制局晚上即發稿改稱現行安排不變。至於梁振英發文提「三不解」是否有影響港府決策，該人笑言「CY在『藍絲』陣營有影響力，但在現屆政府沒有。」

另一名資深建制派人士指，將整個省列為「中風險地區」，是非常重要的決定，涉及廣東省影響更是極廣，政府內部應該經過仔細商討才公布，但從衞生署昨日的表現來看，相信他們和政制局都沒有做如此重要的工作。「內地不同地方，偶爾也爆發一、兩宗本地個案，但是否每次也一刀切全省變中、高風險呢？一旦叫停廣東省（回港易）影響又可以有多大呢？有沒有研究過？但很明顯沒有，欠缺全盤考慮，又不了解具體情況，部門之間連基本溝通都沒有。」

▼澳門現行做法▼

湯家驊：防疫工作最忌訊息發布混亂

工聯會立法會議員麥美娟表示，自昨日衞生署公布有關叫停「回港易」的訊息，短時間內收到很多身處潮州、佛山和深圳的港人求助，質疑政府叫停計劃的準則，「整個廣東省那麼大，廣州有一宗個案，明明與潮州無關，突然這樣叫停打亂了整個回港計劃。他們跟我說：（政府）有沒有搞錯？」

行政會議成員葉國謙表示，廣州市荔灣區出現確診個案後，當地政府已立即封區檢測，未有影響廣東省其他地區，若因此叫停「回港易」並不合適，港府其後改變立場是正確做法，但稱不清楚港府決策過程。另一行會成員湯家驊亦稱，不知道相關決策過程，明白衞生署出發點可能是希望謹慎處理，但認為防疫工作對外發布訊息最忌憚是訊息混亂、一時一樣，否則可能予人觀感，政府對防疫工作拿捏不穩妥，類似事件應該盡量避免。

有不願具名的建制派人士則向筆者慨嘆，政府經歷疫情初期口罩荒、5000元「確診津貼之亂」、疫苗產地以及市民能否選擇接種何種疫苗爭議，理應知道公布新措施前必須慎重充分評估社會反應，但時至今日，官方訊息公布仍是這麼混亂，反問政府到底有沒有從錯誤中汲取過教訓。